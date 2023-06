Vérbeli kuponzsonglőr a dúsgazdag magyar luxusfeleség: így spórol rengeteget a bevásárláson

Polgár Tünde, hiába nem szorulna rá, férje szerint sportot űz abból, hogy levadássza a legjobb akciókat akár Amerikában, akár Magyarországon tartózkodnak. A Best magazinnak beszélt arról, hogy ami a tengerentúlon természetesnek számít, hogy mindenki a lehető legjobban igyekszik kihasználni a leértékeléseket, az itthon még mindig ciki. Tündéről sokszor az eladók is tudják, hogy nem szorul rá a spórolásra, de nem foglalkozik a beszólásokkal, modortalansággal. Úgy gondolja, aki jómódú, az sem azért az, mert két kézzel szórja a pénzét.

"Legyen inkább büszke magára minden háziasszony, akinek sikerül az eredeti ár töredékéért beszereznie valamit. Különösen manapság" - mondta Polgár Tünde. Egy-két órát kell rászánnia, hogy megtalálja a legjobb ajánlatot az interneten. Elmondása szerint még nagymamája tanította a takarékoskodásra, korábban ő is kockás füzetben vezette a havi kiadásokat. Ma már az interneten teszi ezt.

Polgár Tünde szerint spórolni nem szégyen, ő maga is szinte sportot űz belőle. Amerikában könnyebb a dolga, hiszen ott elég kinyitni a vasárnapi újságot, amely tele van kuponokkal, vagy ki lehet használni a csütörtöki egyet fizet, kettőt kap akciókat.

Valóságos kártyagyűjteményem van már cipő-, bútor- és élelmiszer, valamint kozmetikai üzletek törzskártyáiból, és vadászom az applikációk kínálatát is

- mondta, ha pedig talál valami jó akciót, a főzésben is hajlandó kísérletezni.

Magyarországon nem olyan egyszerű

Akárcsak Tünde, bármelyik magyar vásárló tapasztalhatta, hogy amióta rekordmagasan van az infláció, tényleg vadászni kell az akciókat. A boltláncok igyekszenek törzsvásárlói programjaik felé terelni a vásárlókat, az akciós újságban található kedvezmények nagy része szinte már csak a hűségprogramokon keresztül érvényes. Június 1-től lépett érvénybe a rendelet, miszerint a boltoknak kötelező akciókat kell hirdetniük, a vásárlók azonban ezzel sem lesznek feltétlenül kint a vízből.

Természetes azért érdemes figyelni a bolti akciókat, illetve részt venni a hűségprogramokban. Ezen kívül a szezonális leárazásokat is érdemes figyelni: a nyár közeledtével a jégkrém-, grilltermék-, vagy zöldség-, gyümölcsakciók is meg fognak szaporodni. Az is jó tanács, amit Tünde említett, hogyha interneten vásárolunk, időt szánunk az árak összevetésére a különféle webáruházakban.

Aki pedig azért kényszerül spórolásra, mert nem jön ki a havi bevételeiből, annak érdemes az életmódján is változtatni és lefaragni a kiadásokból. A főzés az egyik legjobb példa erre: ahelyett, hogy a megszokott ételeket készítenénk, megszokott alapanyagokból, próbálkozhatunk új, éppen aktuálisan akciós alapanyagokkal és más fogásokkal. Vagy aki egyáltalán nem főzött magának korábban, az előtt itt a lehetőség, hogy megpróbálkozzon vele, hiszen a házon kívül étkezés is jócskán megdrágult.