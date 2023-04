Sokkoló videó: így pusztulnak el Magyarország kedvenc gyümölcsei, már most óriási a kár

A a sárgabarack virágzásának idén nem kedvezett az időjárás. Az egyik meteorológiai portál kamerával figyelte meg egy fa rügyezését, és elég elkeserítő, amit láttak.

Rügyfigyelő kamera segítségével követte nyomon az Időkép a sárgabarack virágzásának szomorú eseményeit. A fagyos hajnalok, a méhek távolmaradása, a monília gombabetegség és a kártevők mind komoly kihívást jelentettek a növény számára.

Az egyik hajnalon -3,6 fokig süllyedt a hőmérséklet, ami bár nem okozott látványos elszíneződést a virágokon, de a hideg időjárás miatt a méhek nem tudták beporozni őket, így a gyümölcsök nem kötöttek be. A hűvös és csapadékos időjárás mellett a monília gombabetegség is megjelent, amely a virágokon keresztül bejutott a fába és a sarjadó leveleket is megtámadta - emiatt az egész érintett ágat le kellett vágni a fa megmentéséhez.

Összességében a sárgabarack virágzásának idén nem kedvezett az időjárás.

A rügyfigyelő kamera azonban lehetőséget adott a szakembereknek és a növénykedvelőknek egyaránt, hogy tanuljanak a növények ilyen körülmények közötti viselkedéséről és reakcióiról. Ez a tapasztalat segíthet a jövőbeni termesztés során jobban felkészülni a hasonló kihívásokra és védekezni a kártevők ellen

- írta a portál.