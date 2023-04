Hol itt a válság? Valósággal megrohamozták húsvétkor a magyarok a műszaki üzleteket

Az előzetes várakozásokkal ellentétben nem csökken a vásárlási kedv Magyarország vezető műszaki áruházláncának első negyedéves adatai szerint. A vásárlások száma megközelítőleg ugyanannyi, mint az utolsó világgazdasági hatásoktól mentes 2019-es év január-márciusi időszakában. A karácsonyi élénk forgalom után a húsvét mérsékelten, de az év első, tavaszi kuponnapos időszaka jellemzően erősen felpezsdíti a kereskedelmet, amit konzervatív várakozásokkal, de reményteli érdeklődéssel követ a kereskedő.

A 2022-ben begyűrűző energiaválság és a növekvő infláció nehéz időszakot vetített elénk 2023-ra, ami sok országban a költések visszafogására sarkallta az embereket. Magyarország a régió többi államához képest tavaly kevésbé mutatott visszafogottságot ezen a téren, amit jól mutat, hogy az áruházlánc novemberi és decemberi forgalma is felülmúlta a várakozásokat. Ugyan a vásárlókon érezhető volt egy fokkal nagyobb megfontoltság, ami elsősorban az energiatakarékosabb, hosszabb garanciával rendelkező termékek választásában jelentkezett, jellemzően nem az olcsóbb, hanem a jobb ár-érték arányú termékeket keresték.

Csokinyúl helyett játékkonzol?

Bár a műszaki kereskedelemben a húsvét nem kifejezetten szezon, a nagypéntek és a húsvét vasárnap közötti szombat általánosan a műszaki áruházakban is egy élénk forgalmú nap. Ebben az időszakban megfigyelhető bizonyos termékkategóriáknál az átlagosnál nagyobb érdeklődés. A gyermekek húsvéti ajándékozása egyre elterjedtebb szokás. Már nem csak az élelmiszerek, édességek kereslete nő meg ilyenkor, hanem a szülők egyéb, kisebb-nagyobb ajándékokat is vásárolnak gyermekeiknek. Előfordul olyan is, hogy valaki a locsolásból és zsebpénzből összegyűjtött pénzét váltja be egy-egy vágyott okoseszközre vagy játékra, ezért a szokásosnál ilyenkor nagyobb a kereslet a telefonokra, a vezeték nélküli fej és fülhallgatókra, illetve konzolok esetében idén a tavalyi év hasonló időszakához képest duplázódott az áruház forgalma.

Az érkező jó idővel együtt évről-évre nő az elektromos rollert vagy biciklit vásárlók száma. 2019-ben még nagyon új volt ez a kategória, így az akkori év eleji adatokhoz képest nem meglepően hétszeresére nőtt 2022 tavaszára az új alternatív közlekedési megoldást keresők száma az áruházlánc értékesítési csatornáin. A nagy kiugráshoz képest idén egyelőre ez a szám nem nőtt tovább, de hasonlóan nagy az érdeklődés, mint tavaly, és a gyártók is most érkeznek az ajánlataikkal, így év végére tovább nőhet a kategória.

Kuponnapok-hatás

Kereslet szempontjából a húsvéttal általában összeér időben az év első nagy kuponnapos hétvégéje. Az évek során a divatáruból kiinduló kuponos aktivitások széles körben elterjedtek az olyan nem élelmiszer jellegű kategóriákban, mint a műszaki termékek, kozmetikumok, baba-mama termékek. Ezek közül a műszaki szektor az egyik legnagyobb súlyú kategória. A cég tapasztalatai alapján ebben az időszakban élénkül meg igazán először a karácsonyi szezon után a forgalom.

Egyelőre nem marad el a recesszió hatására a kereslet

A várakozásokkal ellentétben a MediaMarkt tapasztalatai szerint nem csökken a vásárlási szándék a magyar lakosság körében, idén április első hetében megvolt a 4 milliomodik látogató a műszaki áruházlánc offline üzleteiben. 2019 első negyedévéhez viszonyítva ez már kevesebb, mint 5%-kal marad el a járvány és gazdasági válság előtti forgalomtól, mind a látogatószám, mind pedig a vásárlók számának tekintetében. Bár az átlagos kosáréték nem nőtt idén, de a fogyasztók nem mondtak le a termékekről: szeretnének energiatakarékosabb, jobb elektronikai termékeket, ezért folyamatosan érdeklődnek, figyelik az új trendeket, termékeket, keresik és lecsapnak a jó ajánlatokra