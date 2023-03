Szubtrópusi skorpió a magyar Lidlben: az eprek között bujkált az ijesztő bestia

Egy magyar nő Facebookon osztotta meg a történetét, miszerint a Pesti úti Lidlben vásárolt epréből egy skorpió bújt elő. Az állatot otthon vette már csak észre, amitől végül egy szakember segítségével szabadult meg – szúrta ki a Promotions.

Egy Facebook-csoportban bukkant fel Tünde története, aki egy doboz epret vásárolt a Lidl-ben. A csomagból ugyanis egy skorpió mászott elő, amit végül a szerencsétlen vásárlónak egy üvegpohár alá sikerült elzárnia, hiszen nem szerette volna megölni az állatot.

Végül egy szakember segítségét kérte, azonban ő csak 18 ezer forint fejében jött volna ki a nő lakására, aki ezt az összeget kicsit sokkalta egy doboz eperben bujkáló skorpió miatt.

A balszerencsés vásárló posztja végül eljutott Both Zoltánhoz is, aki Magyarország egyik legismertebb állatbefogója, és a katasztrófavédelemmel is kapcsolatban áll. Végül ő küzdött meg a pohár alatt rejtőző bestiával.