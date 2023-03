Vérszemet kaptak a vásárlók: így használhatják ki az egyre durvuló az árháborút a boltokban

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Egyre több kiskereskedelmi üzletlánc száll be az „élelmiszerár-háborúba”, az elmúlt időszakban egymásra licitálva tartósan csökkentették egyes alapvető élelmiszerek árát. Először a vaj került célkeresztbe, majd a trappista sajt árát vágták meg több kiskereskedelmi hálózatnál is. A száraztészta is soron következik, illetve terítéken van a tejföl és a szeletelt sonka ára is - írja az Oeconomus.

Egyes kiskereskedelmi láncok saját akciókat, exkluzív vásárlási kedvezményeket is hirdetnek, melyek révén számos termékük árát csökkentik. Miért indult el egyes élelmiszerárak lefaragása? Milyen mértékű az árak csökkentése? Mi várható a következő időszakban? E kérdésekre adnak választ a gazdaságkutató infografikája. A legfrissebb hírek, időrendben ITT!

