Vajhadművelet: valódi kedvezmény, vagy csak szemfényvesztés? Lehullt a lepel a Lidl és Aldi akcióiról

A múlt héten először az Aldi, majd rá egy nappal a Lidl is bejelentette, hogy 20, illetve 25 százalékkal tartósan csökkentette a polcain kapható vaj árát. Ez nyomás alá helyezte a hazai kiskereskedelmet, a CBA és a Penny is árat csökkentett, a Tesco, a SPAR vagy az Auchan viszont más stratégiát folytat - írja a VG. Nem örülhetnek azonban a magyar vásárlók annyira a Nagy Vajleárazásnak, a németeknél még akciók nélkül is sokkal kevesebbe kerül ugyanaz a termék.

A vajárak csökkentése egy másfél-két éves drágulási időszak végére tett pontot, az viszont még kérdéses, mennyire csak marketing és mennyire kézzelfogható a vásárlóknak az árak mérséklése. Például a vaj 100 grammos kiszerelésben a hivatalos statisztika szerint 2022 januárja és 2023 februárja között 88 százalékkal drágult, vagyis jócskán van miből árat engedni. Az Aldi 20 százalékos csökkentése a nemzetközi beszerzésű, 82 százalékos zsírtartalmú Desira és Milfina saját márkás vaj árára vonatkozott, amely 1199 forint helyett 959 forintért kapható az üzleteiben. A magyar beszerzésű, 60 százalékos zsírtartalmú, 100 grammos saját márkás Kokárdás vaj árát is lefaragták 479 forintról 383 forintra. A Lidl február 8-tól a 250 gramm kiszerelésű, 82 százalékos zsírtartalmú Pilos vaj, valamint a szintén 250 grammos, 80 százalékos zsírtartalmú sózott Pilos vaj árát vágta vissza 25 százalékkal: az eddigi 1199 forintos ár 899 forintra mérséklődött.

Miközben a német hátterű boltok Magyarországon múlt héten kirobbantották a vajháborút, Németországban már egy hete túl voltak ugyanezen a bejelentésen. A 250 grammos kiszerelésű saját márkás (a márkás vajak árai is jellemzően estek) vaj ára 1,99 euróról 1,59 euróra esik. Az Aldi mellett a Norma és a Kaufland lépett elsőnek, majd a piacvezető Edeka is ugyanekkora árengedményt alkalmazott. A Rewe is beállt a sorba, akárcsak a Netto és a Penny. A mintegy 20 százalékos csökkentés jelentős, pláne úgy, hogy tavaly májusban az árhullám csúcsán egy csomag vaj 2,29 euróba került - írja a lap.

Az 1,59 eurós német vaj mintegy 35 százalékkal kerül kevesebbe, mint a Magyarországon frissen leakciózott vaj.

A kiszerelés (250 gramm) azonos, ahogy a zsírtartalom is 80 százalék fölötti, de átszámítva Németországban 600 forint körül alakul az ára, nálunk 900-950 forintért kapható. Ausztriában 1,99 euróért, 750-800 forintért is van miből válogatni, igaz, 2,19 és 2,59 eurón is több márka áraz, ez már 830 és 980 forint. A Nagy Vajleárazás következtében viszont a szlovák boltoknál már olcsóbbak a hazai diszkotok: ott a vásárlók még mindig a 3-3,5 eurós vajárat nyögik a 250 grammos, saját márkás, 82 százalék zsírtartalmú termékeknél, vagyis az 1100-1300 forintos árat is meghaladva - írja a lap. A román vaj árát is üti a magyar, ott a 200 grammos kiszerelést adják 13 lejért, ami majdnem 1000 forint, tehát drágább, mint az itthoni 250 grammos.