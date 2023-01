Nagy változás élesedik az Aldiban, Lidlben, Tescóban holnaptól: ezt a vásárlók is megemlegetik?

Népszava Link a vágólapra másolva

Szigorúbb szabályozás lép életbe csütörtöktől az árstopos élelmiszerek árusításával kapcsolatban - írja a Népszava. A év végén megjelent kormányrendelet értelmében a boltoknak esetenként akár kétszer akkora mennyiséget kell készleten tartaniuk a hatósági áras termékekből, mint az árstop bevezetése előtt. A rendelet szövege a „szükség esetén” kitételt is tartalmazza, melyet Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára szerint úgy kell értemezni: a 2021 évi átlagkészletet továbbra is kell tartani, de most már a jog ereje révén is alkalmazkodni kell a vásárlók nagyobb igényeihez, aminek a felső határa a kétszeres mennyiség.

"Az eddigi szabályozás alapján a 2021. évi adott napi átlagkészletet kellett tartani a boltokban a hatósági áras termékekből. Ha ezt a mennyiséget készleten tartotta a kereskedő, akkor nem büntethette meg a fogyasztóvédelmi ellenőr, hiába talált esetleg üres polcokat. Ha viszont az előírt mennyiségnél kevesebbet tartott készleten, bírságolható volt. Csütörtöktől, ha a kereskedő csak a korábbi átlagmennyiség másfélszeresét tartja készleten és azt adja el, de az ellenőr üres polcot és raktárt lát, akkor büntethet, hiszen a vásárlók záróráig még kereshetik az adott árstopos terméket" – magyarázta Vámos György. Mint mondta, a jogalkotói cél, hogy több árstopos termék legyen a polcokon. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A szakértő szerint a kereskedőnek jól fel kell tudnia mérni a vásárlói igényeket, vagy pedig a biztonság kedvéért az árstop előtti mennyiség kétszeresét kell készleten tartania. Ez viszont mindenképpen veszteséggel jár: ha rajta marad az árstopos áru, akkor azért, ha pedig elfogy, akkor azért, hiszen a hatósági áras termékeket sok esetben már drágábban szerzik be, mint amennyiért eladhatják. EZ IS ÉRDEKELHET Felkötheti a gatyát az Aldi, Lidl, Tesco, Spar: hol lehet a legolcsóbban bevásárolni 2023-ban Magyarországon? Közös kutatást indít a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem, melynek keretei között végső fogyasztókat kérdezünk meg, szerintük, mely élelmiszerlánc üzletei a legolcsóbbak. Az üzletek szinte a hatósági árak bevezetése óta korlátozzák az árstopos termékekből vevőnként egyszerre megvásárolható mennyiséget, viszont így is előfordul hiány. "Tény, hogy számottevően többet vásárolnak az emberek a hatósági áras termékekből, mint korábban" – mondta Vámos György, aki szerint az áruhiány másik oka, hogy az ipar sem tudja lekövetni a jelentősen megváltozott és váratlan hullámokat vető vásárlói igényeket. Az árstop miatti veszteségeket lassan egy éve görgetik maguk előtt a kereskedők - írja a lap, amelyen nem segít az újabb szigorítás. Egyre jobban rákényszerültek arra a boltok, hogy legalább részben ellensúlyozzák ezt más árucikkek árának emelésével. Az OKSZ főtitkára hangsúlyozta: az árstopok hatalmas terhet jelentenek a kiskereskedelemnek. "Nagy a veszélye, hogy a korábbi években megszokottnál több üzlet fog bezárni, amiben jelentős szerepe van az árstopoknak is" - mondta el. Az élelmiszerárstop a jelenlegi szabályozás szerint 2023. április 30-ig lesz érvényben. EZ IS ÉRDEKELHET Olcsó ebéd ötletek, heti menü: így játszák ki most a horrordrágulást az élelmes magyarok Vannak még olcsó élelmiszerek? Így spórolhatsz a főzésen a filléres alapanyagokkal, a boltok akciós árujával. Kigyűjtöttük milyen olcsó heti menüt lehet főzni a jövő héten. Hol a legolcsóbb bevásárolni Magyarországon? A Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös kutatást indít. A kutatás keretei között végső fogyasztókat kérdezünk meg, véleményük szerint mely élelmiszerlánc üzleteiben tudnak a legolcsóbban és mely lánc üzleteiben tudnak a legdrágábban bevásárolni. A kérdőív mindenki számára nyitott, bárki kitöltheti azt. Az űrlap kitöltése csupán néhány percet vesz igénybe, mindössze egy lényegi kérdést tartalmaz a demográfiai jellegű kérdések mellett. Kérjük, töltsd ki a kérdéssorunkat!

