Kiderült az igazság: ezért ennyire drága tankolni Magyarországon

A benzinkutasok most próbálnak talpra állni és megmaradni, ennek pedig a régió legdrágább benzinje lett az eredménye.

Több mint egy éven át nálunk volt a legolcsóbb a benzin és a gázolaj a közép-kelet-európai régióban, de az árstop nemrégi kivezetésével a trend egy hónap alatt megfordult: euróban számolva már nálunk kerül a legtöbbe, ha tankolni akarunk - írja elemzésében a Világgazdaság.

Euróba átszámolva (400 forintos árfolyamon) jelenleg a benzin 1,58, a gázolaj pedig 1,76 euróba kerül. Ezzel régiós összevetésben a legdrágábbank számítunk, mert szomszédainknál így alakul a helyzet:

Ausztriában a benzin 1,46, a dízel 1,67,

Horvátországban (itt árstop van érvényben), 1,34 és 1,6,

Csehországban 1,51 és 1,57,

Lengyelországban 1,40 és 1,65,

Romániában 1,33 és 1,57,

Szerbiában 1,5 és 1,76 (itt csúsztatott ársapka van érvényben),

Szlovákiában 1,50 és 1,63,

Szlovéniában (itt is árstop van érvényben) pedig 1,25 és 1,48 euróba került a múlt héten.

Összességében 10-20 eurocentes különbségeket találhatunk a magyar árakhoz képest, csakhogy nagyobb teételben már észrevehetőbb a differencia: egy 50 literes tankolás esetén 2-4 ezer forintos különbség is kijöhet.

Bujdos Eszter, a Holtankoljak ügyvezetője egyértelműen azzal magyarázta a Világgazdaságnak az árak közötti különbséget, hogy a magyarországi kutak a közel 13 hónapon át tartó hatósági áras időszak után újragombolják a kabátot. "A jelenlegi helyzetben muszáj magasabb árrést realizálniuk, ha fent kívánnak maradni" – mondta. Több hatás is éri a töltőállomásokat, amelyek kikényszerítik az árrés emelését. Első helyre egyértelműen az energiaárak kilövése kívánkozik, amelyet az első számlák megérkezése után most már egyértelműen a bőrükön tapasztalnak a kutasok. Bujdos arról beszélt, hogy hét-nyolcszoros drágulás állt be a rezsiben. A költségeket tovább növeli a januári minimálbéremelés a nem automata kutakon, ráadásul a nagy hálózatok esetében az őket érintő extraprofitadó áthárítása is benne van a fogyasztói árak változásában.