Csúcsra jár a spórolás a magyar diszkontokban: így vesznek most olcsón sajtot, kenyeret, szalámit az élelmesek

Világgazdaság Link a vágólapra másolva

Talán sosem volt még ilyen kifizetődő a tudatos vásárlás, ugyanis, ha szánunk rá elég időt, hogy összehasonlítsuk a különböző boltok árait, akár több ezer forintot lehet megspórolhatunk egy-egy nagy bevásárlás során - írja a VG. A kenyérnek például a KSH legutolsó adatai szerint novemberben már 865 forint volt kilója. Ugyanakkor találhatunk 600 forintos kenyeret is az Auchanban és a Tescoban is egy kilogramm paraszt kenyér. Tejes kiflit ma már 55 forint alatt sehol sem árulnak, a nagy hipermarketek is ezt az árat lőtték be kivétel nélkül.

A felvágottak közül a legolcsóbbak között van a Lidl-ben kapható Baroni felvágott, amely 249 forintba kerül (130 g), az Auchanban ennél is kevesebbért, 219 forintért is tudunk venni felvágottat (100 g), kilós áron viszont az előbbinél drágább. Ha hajlandóak vagyunk többet kiadni, akkor ár-érték arányban a legjobb választás, az Auchan Kaiser baromfihúsos felvágottja, aminek az 500 grammos kiszerelése mindössze 1000 forint. Szalámik közül az Aldi Zimbo Tátra csemege szalámija lett a legolcsóbb 439 forintos árával, míg a párizsik között az Interspar az első a meglepően olcsónak tűnő 159 forintos S-budget baromfi párizsival - írja a lap. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ma már 4000 forintos kilós ár alatt alig találni sajtot a boltban. Az Auchan Ammerland trappista sajtja azonban 2990 forintos kilós áron kapható, az Aldi Kokárdás sajtja 3890 forint/kg. A Pilos, illetve Mizo, Tolle termékek kilója 4500-5000 forint. A margarinok esetén a legolcsóbb az Aldiban akciósan kapható Bellasan 500 grammos kiszerelése 300 forintért, összevetésképpen a Flora margarint (500 g) 1000 forint alatt már nem lehet kapni. EZ IS ÉRDEKELHET Durva korlátozást vezet be az Aldi egy héttel karácsony előtt: ebből nem lesz nagybevásárlás Az árstopos termékeinek megvásárolható mennyiségének korlátozására kényszerült az Aldi. Már csak 1-1 kg lisztet, cukrot, burgonyát lehet venni, 1-1 liter étolajat és tejet.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK