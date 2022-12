Így választ kávéfőzőt egy profi: akár magadnak, akár ajándékba lesz, ezeket a szempontokat kell figyelni

Kávéfőzőt agyon soknak vesznek karácsonyra ajándékba, azonban a választás meglehetősen nehéz. Nagyon fontos kérdés a megfelelő kávéfőző kiválasztásánál, hogy milyen funkcióra van szükségünk és milyenre nincs. A kávégépek árát ugyanis nagyban meghatározza, hogy mennyi mindent tudnak. Az is egy lehetőség, hogy pár kisebb kiegészítő beszerzésével kerül közelebb az otthoni barista élményhez a vásárló, nem a drága sokfunkciós gép megvételével. Mutatjuk, mit érdemes átgondolnia annak, aki vásárlás előtt áll.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 138 presszógépet tesztelt nemzetközi laboratóriumban. Vizsgálták a kávé minőségét, a gép működését (elkészítés idő, kávé hőmérséklete, tejhabosítás, két kávé egyszerre), használhatóságát (tisztítás, vízkőmentesítés, stb) és energiafogyasztását. A teszt eredményei a honalpjukon érhetők el - a ranglista mellett tippeket is közöltek, hogyan érdemes kávégépet választani.

A jó kávé sokak számára a mindennapok elengedhetetlen része. Az otthoni munkavégzés és tanulás miatt pedig még jobban felértékelődtek a feltöltődésre szánt 5-10 perces kávészünetek. Most karácsony előtt pedig sokan vesznek kávégépet ajándékba. Ha új kávéfőző beszerzésén gondolkozunk, érdemes átgondolni az elképzelt típus mellett és ellen szóló érveket is.

Olasz vagy amerikai stílus

Aki forrón és erősen szereti, annak a kotyogós kávéfőző az egyik legolcsóbb megoldás. Ha jó minőségű terméket vásárolunk, akkor akár több évtizedig is szolgálhat minket, könnyű tisztítani és karbantartani - csak a gumitömítést kell néha cserélni rajta. A kotyogókkal, mérettől függően, 1-6 adag erős kávé főzhető le egyszerre. Az ilyen típusú kávéfőzők legtöbbje egyaránt használható nyílt lángú gáztűzhelyen, elektromos és kerámia főzőlapon, azonban indukciós főzőlapokon többnyire nem működnek. A kotyogók nagy előnye, hogy egyszerűen használhatók, könnyen tisztán tarthatók és kis helyen elférnek a konyhában. Érdemes rozsdamentes acélból készült darabot beszerezni és közepes pörkölésű kávébabot használni, mivel ezek a főzők keserűbb ízű kávét készítenek. Javasolt az eszpresszógéphez képest durvábbra őrölt kávét használni, mert a túl finomra őrölt kávébab esetén az elkészített ital keserűbb ízű lesz.

Ha valaki a gyengébb kávét kedveli vagy naponta akár több adagot is megiszik, akkor érdemes filteres kávéfőzőt beszereznie. Ezeknél a gépeknél a forró víz a filterpapírba tett, nem túl finomra őrölt kávén és egy szűrőn keresztül normál nyomás alatt csepeg le az alsó tartályba. Az így készített amerikai típusú kávé viszonylag híg és gyenge. A gyorsan és egyszerűen elkészíthető hosszú kávéból nagyobb mennyiség főzhető le egyszerre, ami egy nagyobb család esetén előny, az egyszemélyes háztartásban azonban hátrányt jelent. Kisebb mennyiségű, nagyon finom, aromás kávé készíthető a dugattyús kávéfőzővel (French press), mely egyszerű, helytakarékos eszköz, működtetése elektromos áramot sem igényel. Az üvegedénybe őrölt kávét teszünk, erre forró vizet öntünk, és 3-5 percig állni hagyjuk. A dugattyú óvatos lenyomásával a szűrő az üvegedény aljára nyomja a zaccot és az edény felső részében már kész is a kávé.

A viszonylag olcsón beszerezhető dugattyús kávéfőzők tisztán tartása nagyon egyszerű, és olyan helyen is lehetővé teszi a kávékészítést, ahol nincs tűzhely.

Dripper

Mindössze egy egyszerű – általában kerámia – csepegtető tölcsér, nagyon gyors módja egy tisztességes csésze filterkávé (más néven csepegtető kávé) elkészítésének. Csupán be kell nedvesíteni a szűrőpapírt és a tölcsért forró vízzel, majd a papírral kibélelni a tölcsért. Ezután tegyük bele a frissen őrölt kávét, adjunk hozzá forráspont alatti vizet, várjunk (ez az előáztatás), majd további körkörös mozdulatokkal, több részletben a maradék vizet is adjuk hozzá. Míg belecsöpög a kész, forró kávé a tölcsér alatti bögrébe, kb három percnek kell eltelnie. Drippert már 6-8 ezer forintért tudunk vásárolni.

Aeropress

A filterkávé és eszpresszó házasítása. Gyors és olcsó módja az eszpresszó elkészítésének: már kb 10 ezer forinttól kapható ez a kézi kávéfőző. Nagyon egyszerű a használata: bele kell tenni az előmelegített hengerbe a friss kávéőrleményt, a hengerbe önteni a 80-90 °C-os (forráspont alatti) vizet, keverni rajta egy párat, lezárni, várni kb. egy percet, kinyomni a levegőt, majd lassan lenyomni a dugattyút, míg az összes víz átmegy a kávén, az elkészült kávé pedig a bögrébe csepeg a papírszűrőn keresztül.

A dripperhez hasonlóan nagyon praktikus, akár kirándulásokon is simán elfér a hátizsákban, ráadásul tisztítani is pofon egyszerű.

Eszpresszógép

Az eszpresszógépek nagy nyomással préselik át a forró vizet a finomra őrölt kávén, kinyerve abból a legértékesebb íz- és illatanyagokat. A jól elkészített eszpresszó sűrű és krémes, cukor nélkül is megfelelően édes az íze. Sok készülékkel már gőzölni is lehet és bizonyos típusok tejhabosító funkcióval is felszereltek, így könnyen készíthető velük cappuccino.

Két fő típus közül választhatunk:

A manuálisnál minden kávéfőzéskor be kell tennünk az őrölt kávét. A 20-30 ezer forinttól már elérhető eszpresszó gépek sok háztartásban alapkelléknek számítanak. Szakértők szerint érdemes a legalább 15 bar nyomással működőket keresni. Általában beépített tejhabosítóval is rendelkeznek, így például cappucino készítéséhez nem kell külön kiegészítőt beszerezni, ugyanakkor ügyelni kell a gőzölő tisztántartására.

A legtöbb gépnél szabályozható a kapott kávé erőssége, a víz és a felhasznált – alapesetben adagonként 7 gramm – kávé mennyiségének változtatásával. Jó pár típus már működik a tisztább használatot biztosító kávépárnákkal (pod) is – bár ezek darabonkénti ára általában magasabb is a kilós kávéhoz képest.

Aki ragaszkodik a frissen őrölt kávéaromához, annak érdemes inkább automata vagyis a darálóval ellátott készüléket választania, amely mindig csak az adott kávéhoz szükséges mennyiségű kávét darálja le. A szemes kávéval működő kávéfőzők használata ráadásul nem igényel annyi előkészületet, mint az eszpresszógépé, sokszor csak egy kijelzőn kell megnyomni a kívánt ital ikonját, de egészen személyre szabott beállításokat is megadhatunk.

A könnyű használatért és prémium minőségért cserébe azonban drágábbak, mint az őrölt kávéval működő társaik, nagyjából 80-90 ezer forinttól kezdődik az áruk és nagyobbak is a többi típusnál, plusz a daráláskor elég hangosak.

Kapszulások

A kapszulás kávégépeket, azok egyszerű használata és a kapszulák széles választéka – a sima vagy ízesített eszpresszótól a karamellás macchiaton át a forró csokiig – miatt eleinte nagy lelkesedés övezte. Ezt az utóbbi években felváltották a – jórészt nem lebomló – kávékapszulák környezeti terhelésével kapcsolatos fenntartások. Habár egyes gyártók visszaveszik és újrahasznosítják a kiürült kapszulát, sajnos ez a mennyiség eltörpül a kukában landoló kapszulákhoz képest.

Ha mégis ragaszkodsz ehhez az egyébként egyszerűen kezelhető és megbízhatóan jó kávét készítő géphez, vedd figyelembe azt is, hogy bár maga a gép olcsóbb a hasonló minőséget produkáló, automata kávéfőzőknél, de az éves fenntartási költsége jóval meghaladja azokét.

Az egy kávéra jutó összeg nagyjából 100-200 forint között van, így fejenként napi két kávéval számolva egy hónapban már 6-12 ezer forint megy el csak a kapszulára, ha nem több.

Miért igyál Faitrade kávét? A fair trade termékeket előállító dolgozók tisztességes fizetést kapnak, és beleszólásuk van munkahelyük működésébe. A méltányos kereskedelem termékeinek előállítása kevésbé terheli a környezetet. A méltányos kereskedelem támogatja a helyi közösségeket. A termelők és a munkások együttműködése révén a méltányos kereskedelemből származó prémium bevételt visszaforgatják a helyi közösségbe, így javulnak többek között a lakhatási, egészségügyi és oktatási feltételek.

Extra funkciók

Állítható hosszúság, aromaerősség

Ezek a funkciók segítenek az ízlésünknek leginkább megfelelő erősségű és aromájú kávé elkészítésében, akár eszpresszóról, akár hosszú kávéról legyen szó.

Tejhabosító funkció

Többféle tejhabosító funkció létezik, de mindegyik lényege, hogy többek között habos kávé, cappuccinó készíthető vele. Ezzel a módszerrel forró vizet is előállíthatunk teához vagy egyéb meleg italhoz.

Beépített daráló, őrlőbeállítás

Népszerűek a darálóval felszerelt automata kávéfőzők, mivel közvetlenül a fogyasztás előtt őrlik meg a kávébabot, így friss aromájú kávéhoz juthatunk.

Automata tisztítóprogram

Bizonyos kávéfőzők rendelkeznek vízkő-eltávolító, valamint öblítő programmal, vagyis minden bekapcsolás után gőzzel és forró vízzel történik az automatikus tisztítás.

Automatikus kikapcsolás

A kávéfőzést követően bizonyos időn belül automatikusan kikapcsol a kávégép energiatakarékossági és biztonsági okokból.

Ha szintet lépnél

Ezek a kiegészítők segíthetik az otthoni baristákat, hogy a legtökéletesebb kávét tudják elkészíteni.

Kávédaráló/örlő

Ha igazán friss kávé ízre vágysz, a főzés előtt őrölt kávénak semmi nem érhet a nyomába. Egyáltalán nem mindegy, hogy melyik fajta kávéfőzőhöz hogyan daráljuk a kávét. A kézi kávéőrlők praktikusak utazáshoz és ha egy-két főnek készítünk kávét. Előnyük, hogy kíméletesebben lehet velük kávét őrölni, azonban nem egyenletes őrlésű kávét kapunk (az őrlési erősséget itt is tudjuk állítani), a filteres és kotyogós kávéfőzési módszerekhez javasolt használni. Az elektromos darálók drágábbak, azonban be lehet vetni őket pl. cukor, mák és dió darálására is. Akkor érdemes ezeket választani, ha egyenletes, finom őrlésű kávéra van szükségünk pl. eszpresszó gépekhez vagy török kávéhoz. Olyan darálót, ami csak aprítja a szemeket, semmiképp ne használjunk, mert meg is égetheti azokat.

Tejhabosító

Az egyik örök kedvenc, a cappucino elképzelhetetlen az ideálisan 70 fokosra melegített, majd keményre habosított tej nélkül. Ilyet a legegyszerűbben egy elektromos tejhabosítóval tudsz előállítani, de az olcsóbb, elemmel működő kézi tejhabosítókat is sokan kedvelik.

Tejhőmérő

Hogy tudd, mikor éri el az ideális 70 fokot a lattédhoz vagy cappucinódhoz melegített tej.

Légmentes kávétároló doboz

Kávébabot is tarthatsz benne, de az igazi előnye, hogy tovább frissen tartja a darált kávét. Fontos, hogy a kávét védjük a levegőtől, nedvességtől, hőtől és fénytől.