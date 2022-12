Itt a karácsonyi ajándékok toplistája: ezekből kell hiányra készülni, rengetegen állnak értük sorba

Az elmúlt évek elektronika ipari viszontagságai után idén rendkívül bizakodóak a legnagyobb hazai boltláncok. A Pénzcentrum értesülései szerint átfogó hiányra nem kell számítani, de azért akadnak olyan termékek, amik nem biztos, hogy kaphatóak lesznek a karácsonyi hajrában. Sőt, egyes elektronikai kereskedők már most korlátozzák, hogy például a legnépszerűbb játékkonzolokból egy vásárló hány darabot vásárolhat. Rengetegen keresik például már most a Playstationt vagy az Xboxot, de nagy befutó lehet idén az Airfryer, ahogy a televíziók, a mobilok, illetve a tablatek, notebookok is nagyon mennek. Egy biztos, nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a vásárlást, nem biztos ugyanis, hogy a kívánt termék akkor már elérhető lesz…

Már nincs három hét, és itt a karácsonyi ajándékozás ideje Magyarországon, amit hazánkban általában december 24-én ejtenek meg a családok. De mi kerüljön a fa alá? – hangzik fel az örök kérdés a témában. Azért, hogy erre választ kapjunk, megkerestük a legnagyobb hazai elektronikai láncokat, mondják el, mely termékek lesznek idén az igazi slágerajándékok.

Bőven van a fa alá való

Tipikusan karácsonyi terméknek számítanak a játékkonzolok, a különböző szépségápolási, hajápolási termékek, elektromos fogkefék - ezek forgalma idén is érezhetően kezd felfutni. Tableteket is karácsony előtt ad el a legnagyobb számban az eMAG, de jól fogynak az okostévék, amelyhez a karácsony mellett a futball-vb és az energiatakarékossági törekvések is hozzájárulnak

- mondta el lapunknak a vállalat, akik kitértek arra, hogy náluk ősz óta nem csillapodott az energiatakarékos háztartási gépek iránti kimagasló kereslet, ezen kívül a különböző elektromos fűtőberendezéseket is nagy számban választják - idén ez utóbbiak szezonja ráadásul már nyáron elkezdődött. Hasonló trendekről számolt be a Pénzcentrumnak a Media Markt is, szerintük sincs nagy változás a tavalyi slágerkategóriákhoz képest, csak a vásárlók tapasztalatai, ismeretei bővültek, így jellemzően sokkal tudatosabbak a választáskor. Mint mondták,

karácsony környékén mindig megugrik a kereslet a konyhai készülékre. Ezek egyrészt jó ajándékok, másrészt az ünnepi menüre készülve is gyakran fény derül egy-egy eszköz hiányára. Az idei év konyhai favoritja talán az Airfryer, ami még nem annyira elterjedt a háztartásokban. Erre a termékre kifejezetten megugrott a kereslet az elmúlt időszakban.

De az MM szerint a tv és az okostelefon sosem maradhat ki egy ilyen felsorolásból. Hagyományosan nagy az érdeklődés ezekre a készülékekre karácsony környékén. A tv-k esetében a most zajló foci VB is ráerősít az eladási számok megugrására. „Mind a két termékcsoport egy elég jelentős anyagi beruházást jelent, amire többnyire ilyenkor, karácsonykor szánják rá magukat a családok” – emelte ki a lánc. De hozzátették azt is, hogy mindezek mellett az okosórákra, okos karkötőkre is fokozódik az érdeklődés ebben az időszakban. Vagy éppen a foci vb miatt most jobban mennek a wireless fej -és fülhallgatók, valamint a soundbarok és parti hangfalak.

Idén decemberben arra számítunk, hogy tovább nő az érdeklődés a különböző játékkonzolok és hozzájuk tartozó játékok iránt. Kiugró kereslet várható az automata kávéfőzők, robotporszívók és 55” feletti televíziók kategóriáiban, illetve előre láthatóan sok vásárló fogja keresni a karácsony előtti időszakban az IT-eszközöket, mobiltelefonokat és okosórákat is

– mondta el a Pénzcentrumnak Fazekas Bálint, az Euronics kereskedelmi ügyvezető igazgatója, aki beszámolt arról is, mivel a vásárlók a tapasztalataink szerint egyre korábban kezdik meg a karácsonyi ajándékok beszerzését, érdemes már a Black Friday adatait is megvizsgálni, ha az ünnepekről van szó. 2022-ben a legkeresettebb termékkörök a kéziporszívók, az okostelefonok és az air fryerek voltak – sokan számíthatnak tehát arra, hogy a fa alatt ezek az eszközök várják majd őket.

A trendek hasonlóak az elmúlt évekhez, nincsenek nagy változások, nálunk Gamer cuccok (notebook, kiegészítők, konzolok, játékok), illetve az Apple termékek (Iphone, Ipad) lesznek idén is a húzónevek

- vélekedett a slágerajándékokról Farkas András, a Notebook.hu ügyvezető igazgatója. A kérdés már csak az, hogy az elmúlt évek viszontagságos időszaka után vajon lesz-e elég az újgenerációs konzolokból.

Lesz vajon Playstation vagy Xbox?

Az elmúlt évek hol van, hol nincs időszakából kiindulva fontos kérdés, hogy idén mennyire számíthatnak a vásárlók arra, hogy a fa alá tudják rakni sokak álomkonzolját, a legújabb generációs Playstationt vagy Xboxot. Ezzel kapcsolatban például az eMAG-nál azzal számolnak, hogy hogy idén karácsonykor elérhetők lesznek mindkét gyártó konzoljai.

Annak érdekében, hogy a készleteink valóban a végfelhasználókhoz jussanak el, egy vásárló csak egy-egy Xboxot vagy PlayStationt rendelhet meg az oldalon

- hívta fel a figyelmet a vállalat, akik elmondták azt is, a „konzolos játékszoftverekből sem kell hiányra számítani, ezek iránt november óta a szokásosnál nagyobb a kereslet - áremelkedésre sem a konzolok, sem a játékok esetében nem számítunk idén decemberben.”

A mostani információink alapján minden konzol elérhető lesz december folyamán. Mivel továbbra is igen jelentős a vásárlói kereslet a termékcsoport iránt, ezért ahogy közelednek az ünnepek, várhatóan rohamosan csökkennek majd a készletek. Ezért előfordulhat, hogy bizonyos konzolok elfogynak a polcokról

- mondta el lapunknak az Media Markt. Az árakkal kapcsolatban hozzátették, „a fogyasztói árakat sajnos negatívan befolyásolták a költségek és főleg az árfolyam emelkedése, emiatt ezek a változások megjelentek az eladási árakban is. Azt, hogy melyik konzol milyen áron kapható, azt az aktuális kedvezmények is befolyásolják, ami típusonként, verziónként eltérhet, így ezt általánosságban nem tudjuk megmondani. A szoftveres játékpiaccal kapcsolatban, a szoftver eladások csökkenését mi nem a konzolok hiányára, hanem inkább a digitális konzolok egyre nagyobb arányú elterjedésére vezetjük vissza.”

PlayStation és Xbox téren is kifejezetten jobb az ellátottság a tavalyi évhez képest. Játékkonzolokból a webshopban és az áruházakban is megfelelő mennyiséggel tudjuk kiszolgálni a vásárlókat. A számítógépek és kontrollerek terén elmondható, hogy időszakosan nagyobb mennyiségű készlettel gazdálkodhatunk, amit próbálunk úgy elosztani, hogy folyamatosan elérhetőek legyenek ezek a termékek az üzlethálózatban és a weben is

árulta el lapunknak az Euronics, akik közölték azt is, hogy az Xbox Series esetén kb. 10 százalékos áremelkedésről beszélhetünk, miközben a PlayStation 5 esetében ez 20 százalékra tehető a tavalyi évhez képest. Elmondták azt is, hogy a konzolok hiánya szerencsére egyre kevésbé érződik, csak annyi vehető észre, hogy nem folyamatos az ellátás, hanem különböző időközönként érkezik be bizonyos mennyiségű készlet, ami megnehezíti a tervezést.

A Notebook.hu ügyvezetője pedig azt mondta, a konzolok esetében az árak hasonlóak, mint tavaly, sőt a Xbox Series S most közel 20 százalékkal olcsóbb, ebből a modellből van bőven készlet. „A PS5 ill. Nintendo esetén azért akadoznak a szállítások, nem jön meg minden rendelt mennyiség teljes egészében” – tette hozzá a szakember.

Lehet még számítani hiányokra?

Bár a boltok összességében átfogó áruhiányra nem számítanak idén a karácsonyi időszakban. Azt azért több esetben megjegyezték, hogy 1-1 bizonyos termék nem biztos, hogy mindig kapható lesz, de helyettesítő termékek mindig lesznek. Az eMAG például úgy számol, hogy legfeljebb egy-egy adott felszereltségű modellből mutatkozhat hiány, de ezt kiváltó terméket minden esetben tudnak kínálni a vásárlóknak.

A Media Markt szerint nem lehet kijelenteni, hogy jelentősebb áruhiány lenne bármelyik kategórián, inkább 1-1 modellnél fordul elő, hogy a szokásosnál többet kell várni rá, ami miatt, ha ajándékba szánják, valószínűleg egy másik típust fog választani a vásárló. Ezen felül azt is közölték, érdemes jól átgondolni a választást, és persze nem árt, ha van 1-2 alternatív opció a fejünkben arra az esetre, ha valamiért mégsem lenne kapható a kiszemelt ajándék.

Az utolsó napokban a legkeresettebb termékek még a gondos tervezés és készletezés ellenére is elfogyhatnak

- hívták fel a vásárlók figyelmét. Átfogó hiányra az Euronics sem számít, ők úgy számolnak, hogy a korábban felhalmozott készleteik elengedőek lesznek az ünnepi időszakra. Farkas András, a Notebook.hu ügyvezetője viszont arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy

konzolok és Iphone 14 pro és pro max-ból várható hiány, a többi Iphone modell viszont lesz.

Mire számítanak a boltok 2023-ban?

eMag

Azt tapasztaljuk, hogy a tavalyi, tavalyelőtti modelellekért a hazai vásárlók egyre kevésbé hajlandóak 30-40-50 százalékkal többet fizetni, ugyanakkor az idei, új modellek esetében sokkal inkább elfogadják a magasabb fogyasztói árakat. Az ellátási láncok terén egyelőre nem látunk komolyabb problémát, remélhetőleg semmilyen váratlan esemény nem okoz majd fennakadásokat egyik termékkategóriában sem.

Media Markt

Azt, hogy mi lesz 2023-ban, azt nagyon nehéz megmondani, vagy akár megjósolni. 2020 óta tudjuk, hogy minden felborulhat egyik napról a másikra. A chiphiány vélhetően enyhülni fog, de még sok más bizonytalansági faktor van a hazai- és a világkereskedelemben is, ami az árakat befolyásolhatja. A szerepelők dolgoznak azon, hogy egyre kevésbé legyenek kitéve ilyen tényezőknek, de olyan, az egész világ gazdaságát befolyásoló tényezőkkel, mint amilyen a COVID volt, vagy az ukrán háború, nehéz előre kalkulálni.

Euronics

A chipkínálat felfelé ívelő tendenciát mutat, az ellátási gondok javulni látszanak, de pontos képet nem tudunk adni a 2023-as évre vonatkozóan. Pozitívan állunk a jövő elé. Az elektronikai termékek egy része gyorsabban fejlődik és sorban jönnek ki az újabb szériás termékek, míg más termékek, mint pl. a háztartási nagygépek esetében nem figyelhető meg ilyen jellegű gyors változás. Míg az előbbinél várható az inflációt követő árváltozás, addig az utóbbinál lassabb tempóban változnak majd az árak.

Notebook.hu

Nálunk az átlagár hasonló szinten van, mint tavaly, a chip hiány a mi termékeink esetében már az első félévben megoldódott, egy-két speciális termék kivételével van elegendő készlet.