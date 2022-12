Bármelyik magyar polcán ott lapulhat egy ilyen kincs: milliókat is érhetnek ezek a régi könyvek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A karácsonyi időszak a könyvesboltok forgalmát is átírja, ilyentájt eleve több könyv fogy, könnyebben és mélyebbre nyúlnak a zsebükbe a vevők, hiszen a jó ajándékra szívesen költ mindenki - írja a VG. Érdemes lehet ilyenkor a használt mesekönyvek kínálatát is átböngészni, mert ritka és újszerű állapotú példányokat is ki lehet fogni az új ár töredékéért. Az energiaár-robbanás időszakában egyre elfogadottabb gondolat lesz, hogy nem kell mindig mindenből újat venni. A mesekönyv pedig befektetésnek sem utolsó, főként ha ritka és régiség.

Az egyik legnagyobb magyar gyerekkönyvsláger, Bartos Erika sorozata, az Anna, Peti, Gergő (APG)-könyvek értékét megsokszorozta, hogy a hatalmas érdeklődés ellenére sem lett belőle több kiadás. Így az APG-kötetek árfolyama megállíthatatlanul emelkedik: 10-11 kötet egyben 120 ezer forint, darabonként pedig 12-15 ezer forint is lehet az ár állapottól függően. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A világ legértékesebb gyerekkönyveinek – nem hivatalos – listáját vezeti az utoljára 2003-ban 65 ezer dollárért értékesített J. R. R. Tolkien saját gyerekeinek írt meseregénye, A hobbit (The Hobbit) egyik 1937-ben az Allen & Unwin kiadásában másfél ezer példányban megjelent, kitűnő állapotban megmaradt példánya. A világranglistán ezüstérmes Lewis Carroll Alice kalandjai Csodaországban 1969-ben Salvador Dalí által illusztrált és aláírt példánya, amely 20 ezer dollárért kelt el, a harmadik helyezett pedig A Harry Potter és a bölcsek köve a Bloomsbury 1997 júniusában kiadott 500 első példányának egyike, amelyből egy hibátlant 37 ezer dollárért, mai áron 25 millió forintért vásárolt meg 2005-ben valaki. A drága antik mesekönyvek mellett a legértékesebbek a legújabb mesekönyvek, érdemes figyelni a mostani első kiadásokra, és begyűjteni is őket. Lám, sosem lehet pontosan tudni, hogy melyikből mikor lesz értékes klasszikus. Azt pedig még unokáink is láthatják majd: jól döntött, aki könyvbe fektetett - írja a lap. EZ IS ÉRDEKELHET Milliókat is érhetnek ezek a régi könyvek: bármelyik magyar polcán ott lapulhat egy Az antikvár könyvek piaca drasztikusan átalakult az online világ betörése és a megváltozott felhasználói szokások miatt.

Címlapkép: Getty Images

