Kinyírta az idei Black Friday-t az infláció: nevetségesen alacsony leárazások lehetnek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Szerényebb lehet az idei Black Friday a megszokottnál, minden korábbinál kisebbek, 10-20 százalékosak a kedvezmények. Így az engedmények ellenére is többe kerülhet egy-egy termék, mint tavaly karácsony előtt, hiszen az infláció már 20 százaléknál is magasabb a legfrisseb adatok szerint, és erre jön még a gyenge forint. Most sokkal kevesebbet költhetnek ajándékokra a vevők.

Idén a Black Friday november 25-re esik, de a kereskedők egy része ennek ellenére már napok óta kedvezményeket kínál a közelgő karácsonyi ünnepek miatt - idén már az új uniós szigorítás szerint áraznak. Az új szabályok szerint amennyiben leárazást hirdetnek, nem adhatják drágábban a terméket, min a megelőző 30 napban a legolcsóbb ár. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Olyan kedvezmények, mint régen voltak már nem léteznek. Olyanokat nem is érdemes keresni. Igazából most a fogyasztónak azt kell eldönteni, hogy a piacon látható releváns árazásban az a termékár, az jó vagy nem jó - mondta az RTL Híradónak Mihók György, a MediaMarkt áruházigazgatója. A külföldről behozott termékek drágulását tetézi, hogy a forint 10 százalékkal gyengébb az euróhoz, és 23-mal a dollárhoz képest, mint tavaly ilyenkor. A 10-20 százalékos kedvezmények lesznek a jellemzőek, de nem ritka az egyszámjegyű kedvezmény sem. Amit mondjuk, 3-4-5 évvel ezelőtt ezeket kinevették volna a fogyasztók TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) - számolt be Dévavári Dezső, az olcsobbat.hu üzletágvezetője. Kijelentette, annak ellenére hogy most az emberek Black Friday-on fogják megvásárolni, a termékek túlnyomó többsége még így is drágább lesz, mint ha tavaly vásárolták volna ezeket.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK