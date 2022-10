Csomagautomaták válthatják le a futárkorszakot: a legtöbb magyar már így rendel idén karácsonyra?

HelloVidék Link a vágólapra másolva

A jelenlegi gazdasági körülmények ellenére szoros verseny mutatkozik a fejlesztések területén, amely tovább folytatódik. A Magyar Postánál is több beruházás zajlik párhuzamosan: Budapesti desztinációkra már el is indították az aznapi szállításokat, folyamatosan terjesztik ki országos szintre a várható kézbesítés időpontjának megadását is, tovább folytatják emellett a teljes logisztikai infrastruktúra átalakítását, az újonnan épülő üzemekbe automata csomagfeldolgozó gépsorokat telepítenek. Még idén jelentősen bővíteni fogják a meglévő csomagautomata hálózatukat is, mert egyre nagyobb igény mutatkozik a rugalmasságra a csomagátvételben is.

A Magyar Posta országszerte ezért több száz új eszközt telepít még ebben az évben, és tovább folytatják ezt 2023-ban is. A magyar piacon jelenleg 4 csomagautomatás szolgáltató van jelen. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A kormány eltörölte a céges autók számára az üzemanyag-árstopot, ami több gazdasági tényező mellett hatással van a csomagküldési szolgáltatásokra is, hiszen valahogy ki kell tudniuk fizetni a világpiaci árakat. A HelloVidék a FOXPOST-ot és Magyar Postát kérdezte, hogyan érintheti ez a változás a vásárlókat. A FOXPOST szerint az egész piacon tapasztalható egy átrendeződés, amely még folyamatban van. Már tavaly év végén nehézségek jelentkeztek a munkaerőhiány miatt, kevés volt a futár. Ugyanez a nehézség jelentkezik raktári munkaerő területén is. De ez nem egyedi, Európa szinten tapasztalható. Tapasztalataik szerint mind az 5 logisztikai megoldás - házhoz szállítás, csomagautomata, csomagpont, bolti átvétel, üzlet saját futárai - igénybe vétele nőtt az utóbbi egy évben. 2020-hoz képest 2021-ben a csomagautomatáik száma ugrásszerűen megnőtt. A vásárlók által használt csomagátvételi megoldások közül 2021-ben már a csomagautomata lett a második, míg 2020-ban még a csomagpont volt. A teljes cikk a HelloVidék oldalán olvasható. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 45 318 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 13,6 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 45 639 forintos törlesztőt (THM 13,95%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK