Közeleg a legnagyobb vásárlási ünnep: innen rendelnek a magyarok, így készülnek a rohamra

Idén kisebb mértékű leárazásokra számít a vásárlók többsége, a kereskedők költségei folyamatosan nőnek, ugyanakkor csökkent a fogyasztók bizalma a külföldi webshopokkal szemben. Mit hoz mindez Magyarországon az idei Black Friday-on?

Lassan tíz éve, hogy a Valentin-nap és a Halloween után egy újabb amerikai tradíció vetette meg a lábát hazánkban: a Black Friday. A vásárlás és a nagy leárazások ünnepét azóta is sokan vitatják, ugyanakkor egyfajta rajtpisztolyként indítja el évről-évre a nagy karácsonyi vásárlási dömpinget. A vállalkozások drasztikusan növekvő működési költségeinek és a fogyasztók egyre erősebb árérzékenységének keresztmenteszében nagy kérdés, hogy mit hoz idén a Black Friday. Jagodics Rita, kereskedelmi marketingszakember már harmadik éve vizsgálja a Fekete Péntekhez kapcsolódó vásárlási szokásokat. A közel 2100 fős felmérés alapján egyértelműnek látszik: idén jelentősen felértékelődik az akciós szezon szerepe.

Mindenképpen izgalmas és tanulságokat ígérő időszak elé nézünk a keresleti igények és kínálati piac összekapcsolódása tekintetében. A felmérésben részt vevők jelentős része, 44%-a kisebb mértékű leárazásokra számít a korábbi évekhez képest, ugyanakkor megközelítőleg ugyan ennyi százalékuk nyilatkozott úgy, hogy idén még jobban figyeli az árakat, kedvezményeket. Kereskedői oldalról ez nemcsak feladatokat, hanem lehetőségeket is jelent, hiszen egyértelmű, hogy a valóban jó akcióknak a szokottnál is nagyobb lesz a vonzereje. Minderre pedig ráerősít az is, hogy csökkent a külföldi webshopokból történő rendelés iránti nyitottság

- mondta el a szakember a kutatás tanulságairól. Hozzátette azt is, hogy ennek mérséklődése mögött a pandémia tanulságai húzódnak:

Az elmúlt évek egészségbiztonsági korlátozási, a személyes boltba járás akadályoztatása miatt jelentőset ugrott az online kereskedelem és azon belül a külföldi oldalakról történő rendelés volumene is; ezzel egyidőben viszont nőtt a problémás – későn vagy minőségileg kifogásolt – kiszállítások száma, amelyeknél a külföldi weboldalak esetén sokszor nehéz volt a panasz érvényesítése. Csökkent tehát a bizalom, ami pedig a hazai kereskedőknek ad (újra)bővülési teret”. Összehasonlításképpen: tavaly a megkérdezettek közel fele nyilatkozott úgy, hogy többet vásárolt online, mint korábban, idén ez a szám mérséklődött 20,5%-ra; ami pedig a külföldi oldalakat illeti, a válaszadók több mint kétharmada – 62,1%-a – elzárkózik ettől, nem tervez ilyen oldalakról rendelni.

Mindez egyértelműen abba az irányba mutat, hogy az év végi vásárlási szezont most rendkívüli figyelem és érzékenység fogja övezni vásárlói oldalról.

Kérdés, hogy a gazdasági válság eredményeképpen, az egekbe szállt energiaárak, a rekordárfolyamok mellett a kereskedők milyen mértékű kedvezményeket tudnak kigazdálkodni az árazásukban” – tette hozzá a szakember. Itt azonban fontos kiemelni két dolgot. Arra a kérdésre, hogy összegszerűen milyen kiadásokat terveznek a vásárlók, kiugróan magasan, több mint 80%-ban nyilatkozták, hogy törekedni fognak kevesebbet költeni 2021-es képest. Az elkövetkezendő hetek ugyanakkor az ajándékvásárlásra fókuszálnak a kereskedelem világában, ami egyúttal felveti a minőségi elvárások kérdéskörét is.

- teszi hozzá Jagodics Rita.

Az eredmények azt támasztják alá, hogy a spórolási szándék ellenére a vásárlók többsége továbbra sem áldozza fel a minőséget az ár oltárán, és bár a minőséget preferálók (a válaszadók 65%-a) túlnyomó többségénél is szempont lesz az ár, de a minőséget előrébb sorolják, ha ajándékról van szó. Ezt látva nem meglepő, hogy több figyelmet fordítanak az emberek a különböző akciókra, így az elmúlt években sokak által pusztán marketingfogásnak titulált Black Friday-re is.

Ahogy ’21-ben, úgy idén is megkérdeztük, hogy tervezik-e az ajándékok beszerzését erre a napra ütemezni. Míg tavaly csak 13%-nak voltak ilyen tervei, idén ennek aránya már 20%. Az esemény továbbra is megosztó, de nőtt tehát a kereslet az akciók nagy napja iránt, a vásárlók jelentős része már fogott ki jó leárazásokat ezen a napon” – magyarázta a szakember; hozzátéve, hogy „mindez persze nem váltja ki a Fekete Péntek és az ünnepek közti felhajtást, reklámáradatot és vásárlási hullámot. Több mint 41% a november végi Black Friday-t és a karácsony előtti akciókat egyaránt szeretné majd kihasználni

- zárta gondolatait és a kutatás összegzését a szakember.