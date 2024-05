Meghalt a hajléktalanból lett magyar lottómilliomos: tragikus életükről vallott a felesége

Andraschek László és neje 2013-ban nyertek 600 milliót, a pénz jó része pedig gyorsan elment. A hajléktalanból lett számilliomost végül a rák győzte le.

Néhány hete elhunyt Andraschek László, az a hajléktalan férfi, aki még 2013-ban nyert 600 millió forintot, majd története az egész országot bejárta. Felesége a Telexnek elmondta: egy rákbetegség hetek alatt legyűrte Lászlót, és már a temetése is megvolt.

A házaspár története még tizenegy éve indult, mikor a saját ingatlannal akkor nem rendelkező pár 600 milliót nyert az egyik lottójátékon. Szokatlan módon a médiában is elmondták, hogy ők vitték el az álomnyereményt, de sorsuk itt tragikus fordulatot vett: mindenhonnan jöttek a rokonok és barátok, sőt ismeretlenek is, hogy megpróbáljanak kuncsorogni a hatalmas összegből.

László alkoholbeteg volt, felesége pedig pánikbetegséggel küzd, és a hirtelen rivaldafény egyiküknek sem tett jót. Később egy kávézót nyitottak, ám ez gyorsan tönkrement, végül be is zárták. A nyeremény közben lassan elpárolgoott: mint az asszony elmondta, mindketten segítettek a családon, és költöttek is belőle elég sokat.