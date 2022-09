Egyre több a támogatója a vasárnapi boltzárnak: tényleg újra bevezetik Magyarországon?

A vasárnapi boltzárral a nagy üzletláncok több tízmillió forintot spórolhatnának a rezsin. Az egyik nagy boltlánc napi átlagos villanyszámlája tavaly 26 millió forint volt, a földgázért pedig naponta 1,8 millió forintot fizetett a több mint 100 üzlete után.

Szándék ugyan lenne a nagyobb üzletláncoknál a vasárnapi boltzárra, külön-külön azonban nem vállalnák fel a lépést, mert nem akarják elveszíteni vásárlóikat – írja a Népszava. Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke azt mondta, a fentiek miatt a rövidített nyitvatartást csak egységes szabályozással lehetne elérni. A KASZ még a nyáron kezdett online aláírásgyűjtésbe, hogy az üzletek zárjanak be legkésőbb vasárnap délben. Bár, a munkaerőhiány miatt indították a kezdményezést, de most aktuális lehet a rezsiárak elszabadulása miatt is.

Az elnök kifejtette, számításai szerint a vasárnapi boltzárral a nagy üzletláncok több tízmillió forintot spórolhatnának a rezsin. Az egyik nagy boltlánc napi átlagos villanyszámlája tavaly 26 millió forint volt, a földgázért pedig naponta 1,8 millió forintot fizetett a több mint 100 üzlete után.

Karsai szerint ráadásul az élelmiszerláncok üzleteinek többségében azonban a vasárnapi forgalom olyan gyenge, hogy többe kerül a rezsi és a bérek kifizetése, mint amennyi a bevétel. Nem csak a KASZ pedzegeti a vasárnapi boltzárat, Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is arról beszélt két napja, hogy jó lehetőség lenne a spórolásra.