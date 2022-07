Lavinát indít el a Lidl mennyiségi korlátozása? Vallottak a boltláncok: erre számíthatnak a vásárlók

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A kiskereskedelem egy olyan szektor, ahol mindig is voltak és lesznek is problémák: beszállítói zavarok, nyersanyaghiány, meghibásodás, logisztikai gondok. Ez a soktermékes nagy léncoknál nem okoz látványos hiányt, de azoknál a cégeknek, akiknek csak egy-két beszállítója van (mint az Aldi vagy a Lidl) akár még mennyiségi korlátozás bevezetésére is szükség lehet.

Az elmúlt napokban mindenkiből élénk érdeklődést váltott ki, hogy a Lidl nem csak a hatósági áras termékekre, de a vécépapírra és egyes konzervekre is mennyiségi korlátozást vezetett be. A Telex annak járt utána, hogy ez általános helyzet-e és más láncok is kénytelenek hasonló korlátozások bevezetésére, vagy ez egy egyszeri malőr volt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Első körben fontos különbséget tenni az árstoppos és a többi, piaci áron kapható termék között. Ugyanis előbbi esetében az üzletek már a kezdetek kezdetén is kénytelenek voltak egy mennyiségi korlát megszabására. Ezt pedig nem véletlenül kellett bevezetni, ugyanis a kisebb boltok rászálltak az üzletláncokra: a brutális infláció miatt az alapvető élelmiszereket gyártó cégektől a kisebb üzletek csak veszteséggel tudnák beszerezni az árstopos termékeket, így megpróbálják ezeket a láncokban vásárolni. Ehhez már hozzászokhattunk az elmúlt hónapokban, az viszont már mindenkit meglepetésként ért, amikor a Lidl bejelenettte, hogy egyes termékeire is limitet vezet be. A szakértők szerint viszont egyáltalán nincs szó országos problémáról, annak ellenére is, hogy előfordulnak kisebb felfordulások. Nyomatékosan szeretném hangsúlyozni, hogy bár folyamatosan figyeljük a piacot, nincsen szó semmilyen általános problémáról. Vannak felfordulások, már a járványidőszakban is előfordult olykor, hogy egyes cikkekből, bizonyos láncok elővigyázatosságból korlátozásokat vezettek be, aminek az a megfontolás volt az oka, hogy fennmaradjon a választék, jusson minden vásárlónak termék TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) – mondta el Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára, amit a Telexhez, a többi áruházlánctól beérkezett válaszok is megerősítettek.

Címlapkép: Getty Images

