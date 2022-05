Tombol a grillmánia Magyarországon: sokan már csak ezt hajlandóak megsütni, nem adnak alább

Itt a grillszezon, a tavasz végi, kora nyári időjárás sokakat csábít grillezésre, a közös sütögetés és falatozás kedvelt csoportos szabadtéri program. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felmérése szerint tavaly 10%-kal növekedett a grilltermékek piaca, amelyek elsősorban a szupermarketekben találtak gazdára. A könnyebb és gyorsabb elkészítés érdekében egyre többen választják a magasabb feldolgozottságú, előkészített, fűszerezett, pácolt, jellemzően csomagoltan forgalmazott alapanyagokat.

A két évvel ezelőtt a világra tört koronavírus-járvány jelentős mértékben megváltoztatta az emberek életét, szokásait. Ahogy sok más területen, a grillezés tekintetében is érdemes áttekinteni, hogy mit hozott a pandémia a grilltermékek piaca és a grillezés kedvelői számára.

Talán meglepő, de a két évvel ezelőtti tavaszi járványhelyzet után 2020 nyarán sokan vették elő a grillrácsot és a grillezéshez használt eszközöket. A nyárra a járványügyi intézkedések jelentős részét feloldották, de külföldre továbbra sem, vagy csak korlátozott mértékben lehetett utazni, vakcina pedig nem állt még rendelkezésre. A szabadidő eltöltéséhez sokan választották a grillezést, családi vagy baráti körben. Ez a folyamat még inkább felerősödött 2021-ben, amikor az év első felében a nagy arányban beoltott népességet már a járványtól való félelem sem korlátozta az összejövetelek és a közös programok szervezésében. Ezt támasztja alá az is, hogy jelentős mértékben nőtt a nagyobb kiszerelésű grilltermékek iránti kereslet.

Az élelmiszergyártók új grilltermékekkel jelentek meg a piacon, még kevésbé ismert, nemzetközi ízek is feltűntek a polcokon. A hazai fogyasztók ugyan elsősorban a már kipróbált és bevált termékeket részesítik előnyben, de minden közösségben akad olyan, aki szívesen próbál ki új ízeket. A hagyományosnak tekinthető termékek között is sok az újdonság, például a füstölt sóval fűszerezett termékek. Természetesen még mindig a grillhúsok és -kolbászok vezetik a listát, de folyamatosan nő a grillsajtok választéka is: van már grill camembert és gyümölcsszósszal ízesített grillsajtok is szerepelnek a kínálatban. Sokan sütnek grillen halat, gombát, paprikát és egyéb zöldségeket is, sőt az erre alkalmas gyümölcsök is egyre több rácson vagy grillfólián jelennek meg mostanában. Az alapanyagok mellett egyre bővül a grillételekhez való szószok és mártások választéka, sőt már léteznek kifejezetten grillezéshez ajánlott borok is.

A korlátozások feloldásával a grillhúsok és a grillsajtok piaca további növekedésnek indult, tavaly 10 százalékos mennyiségi bővülést mértek. Forgalmi oldalról nézve elsősorban a 2500 m2 alatti alapterületű, leginkább a szupermarket kategóriába sorolható üzletek vezetik a grillpiacot. Mellettük a diszkontláncok is jelentős részesedéssel rendelkeznek, kínálatukban már saját márkás termékek is vannak.

A grilltermékek esetében a minőség talán az árnál is fontosabb a fogyasztó számára. Más termékkörökhöz hasonlóan a grilltermékekre is érvényes a sómentes vagy sószegény, illetve az adalékmentes termékek iránti fokozott fogyasztói igény. Az előkészítéshez szükséges ismeretek hiányában, valamint a könnyebb és gyorsabb elkészítés érdekében egyre többen választják a magasabb feldolgozottságú, előkészített, fűszerezett, pácolt, jellemzően csomagoltan forgalmazott alapanyagokat, amelyek a meleg nyári napokon élelmiszerbiztonsági szempontból is jóval kisebb kockázatot jelentenek. A húsoknál és sajtoknál az élelmiszeripar kellően felkészült már erre, ugyanakkor a grillzöldségek és -gyümölcsök esetében még van lehetőség a fejlesztésre.