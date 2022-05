Hatalmas változás a magyar boltok polcain: ezt mindenképpen tudnod kell ezekről a konzervekről

Megjelent az első fecske Magyarországon, a vállalat az ukrán háborús helyzetre hivatkozva több konzerv-ételében kényszerül receptváltoztatásra, a napraforgóolajat sertészsírra cserélik.

Lassan bekövetkezik, amit már néhány hónapja pedzegetnek: bizonyos élelmiszer-alapanyagokból akkora a hiány, hogy a gyártóknak nem lesz más választásuk, változtatniuk kell a receptúrájukon. Az első fecske már meg is jelent, a Nébih oldalán már olvasható is az ’Élelmiszer-összetevő helyettesítőben’, hogy a Szegedi Paprika Zrt. több termékét is bejegyeztette, nevezetesen az összetevők közül minden esetben sertészsírra cserélnék a napraforgóolajat.

A változtatás egyelőre 21 terméket érint a vállalatnál, olyan ételeket mint a konzerves babfőzelék lecsókolbásszal, töltött káposzta, húsgombóc paradicsom mártásban vagy éppen a lencsefőzelék kolbásszal. Ezekben az élelmiszerekben tehát a vállalat saját közlése szerint

a jelenlegi Ukrán háborús helyzet miatti alapanyag beszerzési problémák szükségessé teszik, hogy a Szegedi Paprika Zrt. által gyártott készétel konzerv termékek esetében a napraforgó étolajat helyettesítsük.

Ez azonban valószínűleg nem csak ezt az egyetlen vállalatot fogja érinteni, az idő előrehaladtával és a háború elhúzódásával tömegesen jelenhetnek meg olyan gyártók, akik kényszerűségből kénytelenek lesznek ideiglenesen vagy akár tartósan változtatniuk a receptjeiken, és a napraforgóolaj helyett valami mást használni. Ezt erősíti meg az, hogy a Pénzcentrumnak áprilisban Sánta Sándor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének elnöke elmondta,

Magyarországon is folynak már az egyeztetések az egyes alapanyagok, mint a napraforgóolaj kiváltásáról.

A receptúrák változása tehát akár tömegesen is várható, azonban ez a változás nem egyik napról a másikra fog megtörténni, hiszen a minőséget ugyanúgy tartani kell. És a hatóságnak is el kell számolni azzal, pontosan milyen összetevőkből készülnek az emberi fogyasztásra alkalmas, biztonságos élelmiszerek.