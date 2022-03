Ezt az 5 dolgot kell megfogadnod, mielőtt elektronikai kütyüt vásárolsz: megbánod, ha nem

Az elektronikai üzletekben sorakozó eszközök kínálata végeláthatatlan, és mindegyik kényelemmel, szórakozással, hasznos funkciókkal kecsegtet. Sokakkal előfordul azonban, hogy egy hőn áhított, drága eszköz végül használat nélkül porosodik a polcon, vagy egy-két alkalom után a feledésbe merül. Az is előfordulhat, hogy a kiválasztott gép ugyan hasznosnak bizonyul, de az anyagi lehetőségeinket meríti ki a megvásárlása. Mit tegyünk ilyenkor? Szakértők most összeszedték, átgondolnunk, mielőtt nagyobb beruházásra szánjuk magunkat, hogy biztosan ne bánjuk meg a döntésünket.

Az Euronics szakértői most pontokba szedték, mit érdemes átgondolnunk, mielőtt nagyobb beruházásra szánjuk magunkat, hogy biztosan ne bánjuk meg a döntésünket.

Mire szeretnénk használni?

Az első és legfontosabb szempont, hogy mire szeretnénk használni az eszközt, és milyen funkciókra van szükségünk. Sok esetben például, ha nagyobb teljesítményre van igényünk, nehezen választunk laptop és asztali számítógép között, majd végül mindkettőt megvásároljuk – annak ellenére, hogy valójában nem lenne szükségünk mindkét eszközre. Vegyük sorra a hosszú távú igényeinket! Impulzusvásárlás helyett nézzük meg az adott termékkategória jellemzőit: a laptop vagy PC kérdéskör esetén például támpont lehet a memória, az akkumulátoridő, a processzor típusa, a kijelző mérete vagy a beviteli lehetőségek.

Hol fogjuk használni?

A második tényező, amit érdemes számba vennünk, az az, hogy az adott eszközt hol fogjuk használni. Itt szempont lehet termékkategóriától függően a méret, a súly, a lakásban kijelölt hely jellemzői, a hordozhatóság és akár a multifunkcionalitás is, azaz, hogy azokat a funkciókat, amikre szükségünk van, hány és mekkora eszközzel tudjuk betölteni. Lehet például, hogy hosszú távon egy drágább mosó-szárítógéppel jobban járunk, mint ha egy kedvezőbb árú mosógép megvásárlása után évekig küzdenénk a penésszel kisméretű, nehezen szellőző lakásunkban.

Valóban szükségünk van rá?

Egy új kütyü hangzatos funkciói vagy megnyerő dizájnja csábító lehet, gondoljuk azonban először végig, hogy mi az, ami már most a rendelkezésünkre áll otthonunkban. Lehet, hogy egy jelenlegi eszközünk tökéletesen betölti a valódi igényeinket. Ha már nem vagyunk elégedettek a régi modell funkcióival és biztosan egy új mellett tettük le a voksunkat, akár eladhatjuk a korábbi, már nem használt eszközeinket, ezzel is hátteret biztosítva új beruházásunknak.

Mi van, ha szervizelni kell?

Bár csábítónak tűnhetnek a kínai webshopok olcsó árucikkei, hosszú távon nem biztos, hogy jól járunk velük, hiszen az eredeti gyártót, viszonteladót szinte lehetetlen lesz megtalálnunk és elérnünk, ha bármilyen problémánk akad a készülékkel. Ezért is érdemes hazai üzletben vásárolni: így biztosak lehetünk abban, hogy van kihez fordulnunk az eszköz meghibásodása esetén. Az elektronikai áruházakban kényelmesen érvényesíthetjük például a gyártói jótállást, azaz egy, a termék árától függően meghatározott időn belül díjmentesen javíttathatjuk meg gyári probléma esetén a készülékeinket. Fontos észben tartanunk, hogy a gyártói jótállás a nem megfelelő használatból fakadó meghibásodásokra nem vonatkozik.

Mielőtt megvásárolunk egy készüléket, vizsgáljuk meg azt is, milyen költségekkel jár majd a szervizelés: könnyen megeshet ugyanis, hogy egy készülék ugyan olcsóbb, mint a versenytársai, a szükséges alkatrészeket, kiegészítőket és szervizszolgáltatásokat azonban már jóval drágábban kapjuk meg, ami hosszú távon akár többletkiadást is jelenthet. Már a vásárlás előtt érdemes számba venni az üzletek által kínált garancia- és készülékbiztosítási lehetőségeket is. Ezekkel a gyártói garancia letelte után is biztonságban tudhatjuk eszközeinket: köthetünk biztosítást anyag- és gyártási hibákra, illetve baleseti meghibásodásra is, de akár a mobilunk kijelzőjét is biztosíthatjuk

Megengedhetjük magunknak?

Ha a fentiek alapján úgy döntünk, hogy szeretnénk megvásárolni egy adott eszközt, gondoljuk végig, hogy az adott pillanatban valóban megengedhetjük-e magunknak a kiadást. Persze, megfontolandó opció lehet egy áruhitel is, főleg ha 0 százalékos akcióval él az üzlet.