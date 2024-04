Áremeléssel rajtol a strandszezon Magyarországon: ennyibe fáj a pancsolás 2024-ben

Hagyományosan május elsején nyitnak a standok, ez azonban mindig időjárásfüggő,a gyakorlaban ennél később, hiszen a vendégek a tapasztalatok szerint megvárják az igazi jó időt, a 30 fok feletti hőmérsékletet. Az idei nyári szezonban a strandbelépők esetében 5-13 százalék mértékű változásra lehet számítani.

Május 1, nyitnak a strandok – tarja az ősi magyar szólás, mely mára elveszítette aktualitását. Ahogy melegszik a bolygó, vele együtt a hőérzetünk is változik, ma már 30 fok alatt csak keveseknek jut eszébe 25 fokos vízben pancsolni. Ezt Réffy Edit, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. senior kommunikációs szakértője is megerősítette.

Mint elmondta, a köztudatban még ma is az él, hogy a strandokon május 1-jén kezdődik a szezon, ahogyan az évtizedeken át szokás volt. Ugyanakkor a tapasztalatok szerint a fürdővendégek bizony megvárják a napsütéses, forró napokat, vagyis az igazi kánikulát, ami manapság már 30 fok feletti hőmérsékletet jelent. Ezért ma már inkább az időjárástól és az ebből adódóan várható vendégforgalomtól függ, mikor kezdődik a strandszezon.

Társaságunk fürdőiben évek óta ütemezetten, az időjárás alapján mérlegelve nyitjuk meg strandmedencéinket, strandjainkat – nagyjából április végétől június közepéig tartó időszakban. Ezt a gyakorlatot követjük ez évben is. A meteorológia által a március végi, húsvéti hétvégére jelzett 20-24 fokos meleg időre tekintettel a Palatinuson a télen is üzemelő medencék mellett már megnyitottuk a tavaly megújult Margaréta-medencét, a Paskál fürdőben pedig már lekerült a sátor az úszómedencéről. Nemsokára használható lesz a Gellért fürdő kültéri medencéje is és a Palán az élmény- és gyerekmedence, majd május végétől június közepéig – az időjáráshoz igazodva – a többi strandmedence és strandjaink is

- tette hozzá Réffy Edit. Addig is folyamatosan zajlanak a strandfelkészítési munkák, így többek között a medencék felújítása, tisztítása, élményelemek és csúszdák karbantartása, a kertek virágosítása, megszépítése – tudtuk meg.

Infláció alatti drágulás

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. fürdőiben a belépők ára ez év elején, 2024. január 8-tól 5-13 százalékkal emelkedett. Ez jócskán alatta van a KSH adatok szerinti 2023. évi átlagosan 17,6 százalékos inflációs rátának.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az idei nyári szezonban a strandbelépők esetében hasonló mértékű, vagyis 5-13 százalék mértékű változásra lehet számítani.

A konkrét jegyárakat nézve a télen is üzemelő fürdők strandbelépői a nyári szezonban 100-200 forinttal, a családi belépők 300-500 forinttal lesznek magasabbak. A főváros még mindig legnépszerűbb Palatinus fürdője évek óta téli, illetve nyári szezoni díjakkal működik. Itt az árak a nyári szezonig változatlanok, a nyári szezon indulásától átlagosan 10-14 százalékos áremelést tervezünk a tavaly nyári díjakhoz képest. Június 15-től például a felnőtt belépő ára 5000-5500 forint lesz (a tavalyi 4400-4900 forinthoz képest). A családi belépők ára 11.000/12.000-13.900/15.300 forint között alakul (a tavalyi 9800-13.700 forinthoz viszonyítva) – attól függően, hogy három- vagy négyfős a család, illetve, hogy hétköznap vagy hétvégi időszakról van szó.

A magyar vendégeknek érdemes igénybe venni a kedvezményes lehetőségeket (pl. fürdőbérlet, családi belépő, gyermek-, diák és nyugdíjas jegy, Zsigmondy Klubkártya). A bérlettel egy alkalomra számítva 1000-1300 forintos áron is lehet fürdőzni, ráadásul bérlettípustól függően több fürdőbe is lehet vele járni. Az alkalomszám növekedésével párhuzamosan egyre kedvezőbb a bérlet fajlagos ára, 50-88 százalék kedvezmény is elérhető.