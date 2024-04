Belestünk az RTL legújabb kvízműsorának első adásába: ilyen lesz a május 6-tól induló The Floor

Május 6-tól egy vadonatúj kvízműsor startol el az RTL-en, a The Floor – Csak egy maradhat. A hétköznap esténként 8 órakor kezdődő műsorban 49 ember küzd meg egymással a legváltozatosabb témakörökben a 8 milliós fődíjért. Felmerülhet a kérdés, hogy tud-e még újat mutatni egy mai nézőnek bármilyen televíziós kvízműsor, mi teheti még izgalmassá ezt a régi, klasszikus műfajt. A Pénzcentrum már bele is kukkanthatott az első részbe, ami jövő héten hétfőn kerül adásba. Ezek alapján nagyon úgy tűnik, hogy a formabontó The Floor túl tud lépni a klasszikus sémákon és a tartalmas esti szórakozást nyújthat kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Mutatjuk, hogyan.

Hamarosan érkezik az RTL legújabb kvízműsora a The Floor Szujó Zoltánnal. Május 6-tól minden hétköznap este együtt izgulhatnak a nézők a játékosokkal, akik a legkülönfélébb témakörökben mérik össze tudásukat. A végén pedig csak egy maradhat, aki elviszi a 8 milliós fődíjat. Az első rész alapján, amelybe excluzívan betekinthetett a Pénzcentrum, a játék nagyban különbözik a klasszikus tudásalapú kvízektől, viszont itt is döntő lehet a minél nagyobb tájékozottság, általános műveltség. Szükség van ugyanakkor gyorsaságra és egy kis taktikára is ahhoz, hogy valaki győzni tudjon.

A The Floorban nincsen nyomógombokkal való szerencsétlenkedés, csapóajtó a játékosok lába alatt, pénzkötegekből épített hegy, vagy telefonos segítség. A stúdióban egy 7x7 mezőből álló táblán sorakoznak egyesével a játékosok, összesen 49-en. Mindegyikük egy saját témakörrel érkezik, melynek elviekben a szakértője. A párbajok során a játékosok megmérkőznek egymással az egyes témakörökben: 45 másodperc áll rendelkezésükre, hogy képek, illetve bejátszott hangok alapján helyes válaszokat adjanak. Akinek hamarabb elfogy az ideje, kiesett, a párbaj nyertese pedig elfoglalhatja a kieső játékos mezőjét. Aki az összes mezőt elfoglalja, az lesz a műsor győztese.

Maga a játék úgy indul, hogy véletlenszerűen kisorsolnak egy játékost a 49 közül, akinek ki kell hívnia egyik ellenfelét párbajra. Ellenfelet azonban csak a sajátjával szomszédos mezőkön állók közül választhat. A kihívó játékos láthatja, hogy az ellenfelei milyen témakör szakértői. Az általa kiválasztott játékossal ugyanis nem a saját, hanem az ellenfele választott témakörében kell megmérkőznie.

A párbaj során képeket mutatnak, vagy hangokat játszanak be az adott témakörből. Az párbajonként változhat, hogy a képeken szereplő tárgyakat, helyszíneket, személyeket, tevékenységeket, filmeket, stb. kell-e megnevezni, vagy a hangokhoz kapcsolódóan kell választ adni a feltett kérdésre. Gondolkozásra nincs sok idő, egy játékosnak összesen 45 másodperce van, mely folyamatosan fogy a saját körében.

Egy helyes válasz után már az ellenfélnél pattog a labda, neki kell választ adnia. A válaszadást mindig a kihívó játékos kezdi, aki abból a hátrányból indul, hogy nem a saját témakörében mérkőzik a másik játékossal. A képeket, hangokat passzolni is lehet, és jön az új feladvány, ez azonban súlyos másodpercekbe kerülhet. Akinek előbb lejár az ideje, az veszít.

Ha valaki kiesett, akkor elhagyja a stúdiót, míg a párbaj nyertese elfoglalja az ő mezőjét, így lehet a 7x7 négyzetre osztott csatatéren terjeszkedni. Ezzel pedig új lehetőségek nyílnak meg a játékosok előtt: választhat újabb ellenfeleket az új mezője szomszédai közül a következő párbajban és ezáltal új irányokba terjeszkedhet. Azonban a párbaj nyertese dönthet úgy is, hogy nem választ ellenfelet, hanem visszavonul a területére. Ilyen esetben újra sorsol a véletlen generátor, folytatódik a játék egy új játékossal.

Az egyik csavar, ami izgalmassá teszi a The Floort, hogyha a játékos legyőzi a kihívóját, megszerzi a mezőjét, akkor megörökli a témakörét is. Tehát nem a saját témakörével folytatja tovább a játékot, ha legközelebb kihívják, hanem azzal, amivel a legutóbbi ellenfele érkezett. Még akkor is, ha nem abban a témában győzte le a másikat. Ez teljesen abszurd helyzeteket eredményezhet, hiszen ha a párbajnyertes játékost legközelebb kihívja valaki, akkor olyan témában kell helyt állnia, amiről talán halvány fogalma sincs.

Azt is gondolhatnánk, hogy nehéz kihívóként legyőzni az ellenfelet, akinek a saját témakörében kell választ adnia. Hiszen hogy győzhetnénk le bárkit a saját szakterületén. Ez a gyakorlatban viszont könnyen megtörténhet. Egyrészt mivel a témakörök gyakran olyan hétköznapiak, hogy bárki felveheti bennük a kesztyűt és sok múlhat a gyorsaságon, lélekjelenléten. Másrészt annak az a játékosnak, akit a saját témakörében kérdeznek, nagyobb nyomást jelent, ha hibázik, vagy egyáltalán nem ismer fel valamit, így akár le is blokkolhat. Ez pedig végzetes lehet egy olyan játékban, ahol 45 másodperc alatt kell minél gyorsabban, minél több jó választ rávágni.

A The Floor különlegessége, hogy nem szerteágazó vagy mély lexikai tudásra épül. Természetesen az általános műveltség, ahogy minden kvíz esetében, ugyanúgy kell a győzelemhez, azonban ehhez gyorsaságra, lélekjelenlétre és taktikázásra is szükség van. Valamennyit pedig számít a szerencse is: milyen ellenfelek mellett jut a játékosoknak hely a csatamezőn, ki kerül a tábla szélére vagy közepére, kihívott lesz, vagy kihívónak sorsolja a véletlen generátor. Ez a koncepció teszi érdekessé az alapkoncepciót, hogy két ember egyszerűnek tűnő képes és hangos feladványok alapján időre párbajozik egymással.

Az új kvízműsor nem csak felnőttek számára lehet szórakoztató, a gyors feladványok megválaszolása gyerekek számára is ugyanúgy izgalmas lehet.

Így zajlott az első rész

Mivel ez a műsorkoncepció Magyarországon még ismeretlen, ennek megfelelően az első adásban megismert játékosok is inkább óvatosabbak voltak, kevesen kockáztattak. Feltehetően, ahogy halad előre a játék, és egyre inkább kiismerik magukat a csatamezőn, annál határozottabb stratégiával játszanak majd. Láthattunk az első adásban nem egy esetet, amikor a kihívó játékos megszorongatta ellenfelét annak saját témakörében, vicces momentumokat, amikor valakinek egyszerű használati tárgyak neve sem ugrik be, és taktikus manővereket az ellenfelek választásában.

A látottak alapján nem a feladványok nehézsége, ami a játékot nehézzé teszi, hanem hogy szinte gondolkodás nélkül kell megadni a válaszokat, ha valaki nyerni akar, nem szabad tétovázni. Így aki a képernyő előtt ül a kényelmes fotelben mindenfajta nyomás nélkül még túl egyszerűnek is érezheti az egyes témákat. A műsor viszont nem is ettől lesz igazán izgalmas, hanem az egyre nehezedő döntési helyzetektől. Az évad végére biztosan kialakul majd a nézőkben az is, a játékosok közül kiket kedvelnek, kiknek szurkolnak leginkább, akárcsak egy másfajta vetélkedő esetén.

Szujó Zoltán most először vezet tévés kvízt, ez pedig érezhető is volt az első adás alapján. A gyakorlatlanságot gyorsan le is lehet vetkőzni és avalahol mindenkinek el kell kezdeni, ezért ezzel szemben elnézőek tudunk lenni. Egyébként sem vezethet minden kvízműsort Gundel Takács Gábor, kellenek az új arcok.

Új korszak jön a televíziós kvízműsorokban?

Volt idő, amikor Dunát lehetett rekeszteni kvízműsorokkal, a nézők az egyik adás szünetében a másikra kapcsoltak át, majd ha mindkettő véget ért, megnéztek még egy harmadikat egy harmadik csatornán. Ezek az idők viszont már elmúltak. Bár azóta is többször volt felfutása az ilyen típusú műsoroknak, azonban ezek időről időre kifulladtak.

Az utóbbi években viszont úgy tűnik, újra kezd feléledni a műfaj, egyúttal átalakulni is. Más csatornákon is indultak újra televíziós kvízek az utóbbi időben, és nem olyan régen, februártól bő egy hónapig volt műsoron Az ugrás című gameshow, Gundel Takács Gáborral. Az ugrás a televíziós nézettségi adatok szerint minden héten bekerült a top10-be, amíg műsoron volt. Ez is mutatja, hogy (újra) van igény a kvízműsorokra. Biztosan nem véletlen, hogy egy újabb ilyen műsor indítása mellett döntött a csatorna.

A 2020-as évek kvízműsoraiban már nem a nagy nyereményeken van a hangsúly, nem egy kisebb vagyonért izzadnak már a mai játékosok szépen kiöltözve egy székbe szegezve egy monitor fölött. A játékok változatosabbak, dinamikusabbak, végső soron játékosabbak lettek. A szerencsének kisebb szerep jut, sokkal fontosabbá vált az izgalmas koncepció.

A televíziós kvízeken nevelkedett generációk tagjai közül bizonyára sokaknak lenne igénye ismét színvonalas kvízműsorokra, és a fiatalok érdeklődését is felkeltheti a The Floor, melyet a jelek szerint kifejezetten családi kikapcsolódásként pozicionált a csatorna. Azt persze túlzás lenne állítani, hogy új aranykor köszönthet be a kvízműsorok történetében májusban. Azonban az új műsor bizonyára erősítheti azt a biztató trendet, ami az utóbbi években kezdett kirajzolódni ebben a műfajban.