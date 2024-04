Hivatalos, óriási változás élesedik a MÁV-on, Volánon holnaptól: erről minden utazónak tudnia kell

2024. május 1-től két területen is szintet lép a MÁV-START és a Volánbusz integrációja: mostantól már nemcsak a közös tarifa- és kedvezményrendszer teszi nagyságrendekkel könnyebbé az utazást, hanem a telefonos utastájékoztatás egységesítésének, a jegyváltási lehetőségek bővítésének az előnyeit is élvezhetik az utasok.

Az ország- és vármegyebérletek bevezetésével, majd a március 1-től kiterjesztett tarifareform hatására megvalósult egységes tarifarendszer révén az utasok nap mint nap tapasztalhatják a MÁV-START és a Volánbusz integrációjának előnyeit.

2024. május 1-jétől központosított, éjjel-nappal hívható, magyar és angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálattal áll utasai rendelkezésére a MÁV-VOLÁN-csoport. A MÁVDIREKT telefonszámain a vasúti információk mellett a Volánbusz helyközi és helyi járatainak menetrendjéről, az árakról és kedvezményekről is informálódhatnak az utasok. Azok, akik a Volánbusz szolgáltatásaival kapcsolatos észrevételüket telefonon szeretnék bejelenteni, május 1-jétől szintén a MÁVDIREKT-hez fordulhatnak, továbbá a fogyatékossággal élők is itt jelezhetik buszos utazási igényüket. A MÁV-START és a Volánbusz területén, illetve a vonatokon és a buszokon felejtett tárgyakról továbbra is a MÁVDIREKT-nél lehet érdeklődni.

A MÁVDIREKT elérhetőségei:

+36 (1) 3 49 49 49,

+36 (20/30/70) 499 4999.

A megújuló menürendszerben az érdeklődők könnyen kiválaszthatják, hogy vasúti vagy autóbuszos utazással kapcsolatban kérnek információt. A MÁVDIREKT csapatának létszáma is bővült, így a várakozási idő – mely 2023-ban átlagosan mindössze 39 másodperc volt – tovább rövidül. A gyors és szakszerű tájékoztatást a mesterséges intelligencia alapú robotasszisztens, ELVIRA is segíti.

Bővülnek a jegyváltási lehetőségek

A közös értékesítési rendszernek köszönhetően 2024. április 29-től már a MÁV-START pénztáraiban és a jegykiadó automatáiból megvásárolhatók a Volánbusz járataira szóló menetjegyek, melyek így most már valamennyi MÁV-VOLÁN-csoport pénztárban elérhetőek. A helyfoglalással üzemeltetett autóbuszjáratok a nyár folyamán kerülnek be a közös értékesítési rendszerbe, addig ezen járatokra a megszokott módon a volanbusz.hu oldalon válthatnak jegyet.

További újdonság, hogy a menetjegyek átszállással történő utazás esetén is elérhetők, így mostantól a több autóbuszjárattal megközelíthető úti cél esetén a teljes szakaszra is megvásárolható elővételben a jegy. A menetjegyek adott járatokra válthatók, és a rajtuk szereplő érvényességi időn belül használhatók fel utazásra.

A MÁV-START és a Volánbusz integrációjának soron következő lépései is hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségi közlekedés utasai egyre egyszerűbben, szervezetebben és egyre kedvezőbb feltételekkel érjék el az összehangolt szolgáltatásokat.