Ezt ették a régi magyarok spórolós napjaikon: mutatjuk, hogy a bolti vagy a házi olcsóbb belőle

Lehet sós és édes, ehetjük desszertként, köretként vagy akár főételként is, kerülhet levesbe, kifőzve. Egy biztos, nincs jobb, mint a nagymamáé! Ez a gyúrt tészta, ami az egyik legáltalánosabban fogyasztott élelmiszerünk, mégis alig esik szó róla! Holott, az elmúlt években nem csak a kovászolás, hanem a tésztagyúrás is reneszánszát éli. A nagy tésztagyárak mellett egyre többen vágnak bele otthon is a tészta, avagy ahogy sok vidéken hívják, a „mácsik” készítésébe. Miért is éri meg ezzel foglalkozni? Annak is utánajártunk, hogy a házi, kézműves vagy a bolti a legolcsóbb - írja a HelloVidék.

Pár évtizeddel ezelőtt még szinte minden háziasszony maga gyúrta a kifőzni való tésztát és a húslevesbe való cérnametéltet. Aztán leszoktunk az otthoni gyúrásról, spórolósabb lett időben és pénzben is a bolti tészta. Az agrarium7.hu-n megjelent adatok szerint itthon 300–350 tésztagyártó cég működik. Ebben a legkisebb és a legnagyobb cégek is benne foglaltatnak. Azon vállalatok száma azonban, akik már képesek országos hálózatba beszállítani, hét-nyolcra tehető, a többi inkább regionálisan ismert mikrovállalkozás, amely a helyi piacot látja el. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Sehol máshol nincs olyan nagy hagyománya a tojásos tésztának, mint idehaza Az élelmiszeriparon belül az egyik utolsó ágazatról beszélünk, ahol a magyar tulajdoni arány többségben maradt, hiszen 90 százalékot meghaladja a magyar tulajdonlás - közölte Káhn Norbert, a Gyermelyi Zrt. kereskedelmi igazgatója, aki szerint Magyarországon a tojásos tészta nimbusza a legnagyobb. Ezért is jellemző, hogy a magyar tésztaipar a kibocsátott termékek legnagyobb részét tojásos formában gyártja és értékesíti. A Gyermelyi Zrt. kereskedelmi igazgatója szerint azonban korrekt felmérés nincs, de nagyjából 65 ezer tonna tésztát vesz fel a hazai piac, ami az elmúlt időszakban inkább stagnált, esetleg enyhén növekedett. Ha érdekel a többi tészta-rejtély, akkor olvasd el a cikket teljes terjedelmében a HelloVidék oldalán!

Címlapkép: Getty Images

