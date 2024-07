Népszerű zöldség tarolja le nyáron a magyar konyhákat: mutatjuk, mi ez és mire jó

A padlizsán évszázadok óta az európai konyhák egyik kedvelt alapanyaga, nyáron pedig még reggelire is kiváló étel készíthető belőle.

Habár a boltokban jóformán egész évben kapható, a padlizsán valódi hazai szezonja július végén, augusztus elején kezdődik: hagyományosan ilyenkor jelenik meg a frissen szüretelt magyar padlizsán a piacokon és a boltok polcain – a gyakorlott kertészek azonban saját konyhakertjükben is egyszerűen megtermelhetik. A HelloVidék most tippeket ad, pontosan mit kezdjünk ezzel a népszerű zöldséggel.

Ha közelebbről is megvizsgáljuk, máris rájövünk, hogy a padlizsán egyike a hazánkban is megtermő legkülönlegesebb konyhai alapanyagoknak. A nyár egyik legnépszerűbb idényzöldsége a padlizsán, amit gyakran neveznek kékparadicsomnak és törökparadicsomnak is – angolul „eggplantnek”, azaz tojásnövénynek hívják, részben jellegzetesen hosszúkás, gömbölyded formája miatt. Habár a mai padlizsánok a legkevésbé sem hasonlítanak a tojásokra, ez nem mindig volt így: a 18. századi változatoknak Európában tipikusan fehéres, sárgás héja volt, így sokakat tyúk- vagy libatojásra emlékeztetett.

Maga a padlizsán kifejezés a bolgár „patladzsan” átvételéből származik, termesztésének nagy hagyománya van Erdélyben és Magyarországon is. Maga a növény egyébként Délkelet-Ázsiából származik, ahol évezredek óta hasznosítják (ma is Kína a legnagyobb előállítója, őt India, majd Egyiptom követi a dobogón), a Távol-Keletről fokozatosan húzódott egyre nyugatabbra a termesztése. A padlizsán Európában először a Balkánon vált népszerűvé; a térségünkben közkedvelt padlizsán-alapú ételek például az erdélyi zakuszka, a vinetta nevű padlizsánkrém és a szerb ajvár is.