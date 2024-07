Életveszélyes lehet az ilyen fogások fogyasztása külföldön: jól gondold meg, mielőtt ilyet rendelsz!

Feltehetően mindenki hallott már olyan ételekről, melyek fogyasztásába akár bele is lehet halni, ha rosszul készítik el. Ilyen például a Fugu, azaz a japán gömbhal fogyasztása, a híres izlandi erjesztett cápahús, de akár az élő polip is veszélyes lehet. A Dinig Guide összegyűjtötte a világ legveszélyesebb fogásait.

A Fugu, azaz a japán gömbhal fogyasztása éppen csak egy fokkal biztonságosabb az oroszrulettnél, hiszen itt nem a puszta szerencsére, hanem a szakavatott séfre bízzuk az életünket. A hal elkészítése ugyanis megköveteli a legnagyobb szakértelmet, és a feldolgozás során egyetlen rossz mozdulat is a vendég biztos halálát jelenti - írja a lap. A Fugu belső szerveiben, májában, és a nőstény példányok petefészkeiben ugyanis a tetrodotoxin nevű idegméreg termelődik, mely hozzávetőleg ezerkétszázszor halálosabb a ciánnál, egyetlen tűhegyni adag is elég belőle. A méreg a légzőrendszert bénítja meg, a vendég először némi zsibbadást érez, de aztán egyre nehezebben vesz levegőt, míg végül megfullad.

Nemcsak a tengerek, de a tengerpartok is rejthetnek halálos gasztroveszedelmet: legfőképpen Jamaicában népszerű az akiszilva, melynek gyümölcsével nem árt vigyázni. A háromszögletű, körtenagyságú gyümölcsök kemény külseje ehető magköpenyeket rejt, melyek igazi csemegének számítanak a szigetországban. A dióízű belső részt általában sós vízben előfőzik, majd vajban sütik ropogósra, és magában fogyasztják, de gyakran kerül mártásokba, hal-, és húsételek mellé is - írják. Az akiszilva fogyasztása azonban nem veszélytelen dolog, hiszen a gyümölcs héja és magvai tele vannak a hipoglicin nevű méreggel, mely erős hányást, sőt kómát okoz, és vezetett már halálesethez is. Mivel a hipoglicin fény hatására elbomlik, ezért kell várni, míg a tökéletesen megérett termések még a fán maguktól felpattannak, és kinyílnak - így a termés belsejébe jutó fény semlegesíti a mérget.

A világ legveszélyesebb fogásai közé tartozik még a hákarl, a híres izlandi erjesztett cápahús és a Koreai-félsziget egyik jellegzetes fogása, a sannakji is - vagy az élő polip. Hogy miért, kiderül a Dining Guide cikkéből.

Nyáron gyakori a szalmonella

A rosszul elkészített, óvatlanul elfogyasztott ételek ritka esetben tényleg halálosak is lehetnek, azonban könnyen kaphatunk egy hétköznapi fogástól is kellemetlen fertőzéseket. Nyáron kifejezetten gyakori a szalmonella, mely kellemetlen hasmenéssel, hányással, lázzal tönkreteheti a pihenést, nyaralást is. A Pénzcentrum korábbi cikkében összegyűjtöttük, milyen hibákat követhetünk el nyáron a konyhában, éttermekben, melyek akár súlyos fertőzésekhez vezethetnek: