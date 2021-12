Húzós árak a hazai halboltokban: ennyiből jöhet ki idén a halászlé

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Karácsonykor sok magyar háztartásban tartják azt a szokást, hogy halétel kerül az asztalra. Gyakran előfordul az is, hogy van, aki csak ilyenkor fogyaszt egyedül halat, mondjuk sült vagy halászlé formájában. Az ünnepek alatt a háziasszonyok változatos, egészséges halételeket varázsolnak a családi asztalra. Éppen ezért most annak jártunk utána, mennyiből hozhatjuk ki a karácsonyi halvacsorát, ha többféle húst is szeretnénk készíteni.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.

Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix. Iratkozz fel

A magyar hal kiváló minőségű és egészséges. Erre hívja fel a figyelmet az Agrárminisztérium, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) és az Agrármarketing Centrum közösen a figyelmet. Mint azt hangsúlyozták, a kiemelt halfogyasztási időszakban érdemes tudatosan vásárolni, és lehetőleg itthon megtermelt édesvízi halakból készült ételeket tenni a karácsonyi asztalra. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Hazánkban a legnagyobb mennyiségben termelt halfaj a ponty, amelyből tavaly közel 12 000 tonna piaci méretű korosztályt halásztak le a 26.000 hektáron gazdálkodó tógazdasági haltermelők, a második legnépszerűbb halfajunk az afrikai harcsa, ebből közel 4 000 tonnát termeltek a precíziós zárt rendszerekben. Karácsonkor is a ponty és az afrikai harcsa a legnépszerűbb hazánkban, ezeket követi a szürkeharcsa, a süllő, a busa, az amur és a kárász. A legtöbben ilyenkor szeretik felkeresni kedvenc húsboltjukat, és szeretik ott megvásárolni a kedvencüket. A HelloVidék most megnézett néhány nagyobb boltot, hogy kínálatukban mit találunk karácsony előtt. Az árak vegyesek, de az már most látszik, hogy, aki halászlevet szeretne az ünnepi asztalra varázsolni, annak érdemes több helyen is körülnéznie, hiszen van, ahol egészen jó akciókba futhat. A teljes cikket elolvashatod a HelloVidék oldalán!

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK