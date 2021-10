Iszonyatosan megdrágulhat a pizzarendelés jövőre: kétszer is meg fogjuk gondolni ilyen árak mellett

Átlagosan havi 170-240 ezer fizet többet az üzemanyagért egy olyan vendéglátóipari kisvállalkozás tavaly októberhez képest, amely három saját autójával maga gondoskodik a kiszállítási feladatok teljesítéséről. A pandémia hatására az elmúlt másfél évben jelentősen megugrott a házhoz rendelések száma, de most az üzemanyagárak növekedése épp ezen a területen jelent új kihívást az éttermek számára.

Az adatvezérelt, mesterséges intelligencián alapuló szállítási szolgáltatásokat nyújtó DoDo tapasztalatai szerint ugyanakkor az okoslogisztikai megoldások segítségével jelentősen csökkenthetőek a házhoz szállítás költségei.

Az üzleti tevékenységük keretében házhoz szállítást is végző kis- és középvállalkozások – például éttermek, pizzériák – költségeit is rendkívüli módon megnövelte az üzemanyagárak látványos emelkedése. A benzin ára az elmúlt tizenkét hónapban mintegy 34%-kal, a dízelé pedig ennél is nagyobb mértékben, 54%-kal nőtt. Ennek nyomán egy autónként átlagosan napi 100 km-t megtevő, a szállítási feladatokat három járművel teljesítő étterem vagy pizzéria költségei például 170 000 forinttal nőttek a benzines és több mint 240 000 forinttal a dízelüzemű gépkocsik esetén, az elmúlt év azonos időszakához képest.

Az üzemanyagköltségek ugrásszerű növekedése még inkább felértékelte a DoDo által kínált adatvezérelt, mesterséges intelligencián alapuló kiszállítási megoldásokat, amelyek a fuvarfeladatok teljesítésének felgyorsítása mellett a megtett út jelentős csökkentését is lehetővé teszik. A különböző célállomások és az aktuális forgalmi helyzet valós idejű elemzése révén a cseh startup képes a megtett út lerövidítésére, ami a házhoz szállítás ökolábnyomának mérséklése mellett megtakarítást jelent a szállítási feladatok költségei terén is.

Az üzemanyagárak emelkedése szinten minden területen érezteti hatását, és a különböző szektorokban tevékenykedő vállalkozások számára egyaránt komoly kihívást jelent. A vendéglátóipari kisvállalkozások az elmúlt másfél évben már amúgy is jelentős nehézségekkel szembesültek, s a vendégek számának csökkenésével a házhoz szállítás esetükben egy kiemelten fontos bevételi forrássá vált. Őket ezért különösen érzékenyen érinti az üzemnyagköltségek 30-50%-os növekedése

– mondta el Sáfár Károly, a DoDo magyarországi képviselője.