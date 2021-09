Már most egekben az étolaj ára, de ez még nem a csúcs: további drágulás jöhet

Még mindig tart az étolaj árának drasztikus növekedése: 12 hónap alatt több mint 30 százalékkal emelkedett a fogyasztói ár. És ez még nem a vége.

Durván a másfélszeresére drágult másfél év alatt a napraforgóolaj. 2017 januárja és 2020 februárja között stabilan 480-490 forint körüli literenkénti árat jegyzett fel a Központi Statisztikai Hivatal, tavaly márciusban drágult hirtelen 500 forint fölé. Decemberben 571 forint volt az átlag, februárban elhagyta a 600 forintot, legutóbb, augusztusban pedig már 701 forintot rögzítettek a statisztikusok - számol be a 24.hu.

Az étolajárak alakulásánál továbbra is meghatározó Kína hatalmas takarmányigénye: a sertéspestis után próbálják a megtizedelt állományt újratelepíteni. Ez felfelé húzza egy sor termény árát, emiatt nemcsak a szója, hanem a napraforgó és a repce is drágul. A repcét már learatták, a várt rekordtermés helyett átlag körüli mennyiséget takarítottak be, mert nem tett jót a növénynek az elhúzódó hűvös tavaszi időszak. A napraforgót majd csak októberben aratják, biztosat addig nem tudni, de rekordtermés abból sem várható.