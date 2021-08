Még mindig tartunk a netes vásárlástól: kevesen tudnak a kockázatokról

Az ESET felméréséből kiderült, hogy világszerte a fogyasztók csupán 29 százaléka érzi kifejezetten biztonságosnak az online vásárlást, ugyanakkor 61 százalékuk gyakrabban vásárol online, mint a koronavírus-járvány előtt. Világszerte a fogyasztók csaknem kétharmada használ valamilyen FinTech alkalmazást vagy platformot, azonban mindössze 17 százalék érzi úgy, hogy kellő mennyiségű információ áll rendelkezésére ezen alkalmazások – például a digitális pénztárcák, illetve a költségvetés-tervező vagy e-kereskedelmi alkalmazások – használatával kapcsolatos lehetséges kockázatokról.

A pénzügyi technológiáról (FinTech) szóló globális kutatás fogyasztói szegmensében az ESET 10 ezer fogyasztót kérdezett meg az online vásárlási és bankolási szokásaikról, az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Ausztráliában, Japánban és Brazíliában.

A kutatásból kiderült, hogy az emberek 57 százaléka ma már gyakrabban használja az online- vagy mobilbankokat, és 21 százalékuk jobban érdeklődik a saját pénzügyeivel kapcsolatos ügyintézés iránt, mint a járvány előtt. A 18 és 44 év közötti korosztályból minden ötödik válaszadó csatlakozott egy virtuális bankhoz a koronavírus miatti lezárások bevezetése óta, és minden tizedik fogyasztó kezdte el először használni a FinTech platformokat.

A válaszadók 83 százaléka számolt be arról, hogy online kezeli bankszámláját, 24 százalékuk pedig ehhez kizárólag mobilalkalmazást használ. Az emberek 39 százaléka kifejezetten biztonságban érzi magát az online bankolás során, amiből az ESET kutatása alapján egy globális trend rajzolódik ki, miszerint a biztonság és a fogyasztói bizalom tekintetében a bankok megelőzik a kiskereskedőket.

A FinTech-felhasználók 77 százaléka egyetértett abban, hogy a hagyományos online banki alkalmazásokhoz képest a FinTech appok könnyebben használhatók és jobb felhasználói élményt nyújtanak. Arra a kérdésre, hogy honnan szerzik be az információt az új pénzügyi szolgáltatásokról és a pénzügyek kezelésére használt technológiákról, a felmérés résztvevői között az „online keresőmotor, mint például a Google” bizonyult a legnépszerűbb válasznak.

A kriptovaluta iránti érdeklődés is folyamatosan növekszik: a magukat magas szintű felhasználóként megjelölő fogyasztók 30 százaléka fektet ebbe a pénznembe.

Az online vásárlás velünk marad

A megkérdezettek 61 százaléka gyakrabban vásárol online, mint a járvány előtt, ez a szám a 25-34 éves korosztály körében 70 százalék. A kutatásból az is kiderült, hogy a megnövekedett online vásárlások velünk maradnak a pandémia után is: a fogyasztók 40 százaléka arra számít, hogy a jelenleginél is többet vásárol majd online a járvány után.

Ugyanakkor az adataik és eszközeik biztonságát tekintve a fogyasztók kevésbé magabiztosak: mindössze 29 százalékuk nyilatkozta, hogy „nagyon biztonságosnak” érzi az online vásárlást, és 16 százalék válaszolta, hogy „nem különösebben biztonságos” vagy „egyáltalán nem biztonságos”.

Az ESET eredményei rávilágítanak arra, hogy a szolgáltatóknak többet kell tenniük annak érdekében, hogy megvédjék a fogyasztókat az online vásárlás során rájuk leselkedő fenyegetésektől, ezzel pedig növeljék az online vásárlásba vetett bizalmukat is. A vállalatok gyakran szenvednek el adatszivárgásokat és kibertámadásokat, melyek során lehet, hogy az ügyfeleik személyes adatai is nyilvánosságra kerülnek, akik így zsarolás vagy adathalász támadások áldozataivá válhatnak. Nagyon gyakori, hogy a bűnözők jól ismert, megbízható cégeknek kiadva magukat próbálják meg rávenni a felhasználókat arra, hogy kártékony linkekre kattintsanak, és megadják érzékeny adataikat.

A fogyasztók 69 százaléka gondolja úgy, hogy felismerne egy adathalász e-mailt, amely az egyik általa rendszeresen látogatott webshopnak adja ki magát. Ez jelentheti azt, hogy egyre tudatosabbak és óvatosabbak vagyunk az online térben, ám tekintve, hogy a Google 2020-ban rekord mennyiségű, 2 millió adathalász webhelyet regisztrált, valószínűleg sokan még mindig alábecsülik a bűnözők erőfeszítéseit.

Kifejezetten aggasztó, hogy a fogyasztók kevesebb, mint egyharmada érzi magát teljesen biztonságban az online vásárlás során. Ha nem növeljük a fogyasztók tudatosságát az internetes vásárláshoz rendelkezésükre álló biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban, továbbra is veszélynek fogják kitenni a fizetési adataikat. Ezért mind a kiskereskedők, mind a fogyasztók számára elengedhetetlen ezen adatok védelme a tranzakciók során. Létfontosságú megvédeni a fogyasztókat és adataikat az adathalászoktól és más rosszindulatú fenyegetésektől – a mi küldetésünk ennek biztosítása a legmodernebb biztonsági szoftvertechnológiák segítségével

– mondta Ignacio Sbampato, az ESET üzleti igazgatója.