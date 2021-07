Ilyen még nem volt Magyarországon: 30 perc és a számládon van a pénzed

Magyarországon elsőként az eMAG-nál vált elérhetővé a gyors visszatérítés nevű szolgáltatás, amely a több napos pénzvisszatérítési folyamatot legfeljebb 30 percre csökkenti. A lehetőséggel azok a kártyabirtokosok élhetnek, akik az adott terméket mentett kártyás fizetéssel rendelték.

A gyors visszatérítés bevezetésével tovább bővülnek az eMAG-on elérhető fizetéssel kapcsolatos szolgáltatások, ezzel pedig még jobb ügyfélélményt biztosítanak vásárlóik számára. Az új fejlesztésnek köszönhetően abban az esetben, ha a vásárlást mentett kártyás fizetéssel rendeztük, de később valamilyen okból meggondoltuk magunkat vagy visszaküldjük a terméket, annak ára a befogadástól számított 30 percen belül újra a kártyánkon lesz. A szolgáltatás technológiai hátterét a Mastercard Send biztosítja, amely világszerte számos népszerű pénzküldési szolgáltatás mögött megtalálható.

„Nagy öröm számunkra, hogy egy olyan partnerre találtunk, akikkel évek óta hasonló, innovatív fejlesztéseken dolgozhatunk és immáron stratégiai együttműködésről beszélhetünk. A gyors visszatérítés olyan megoldás, amely komoly lökést és versenyelőnyt adhat egy webshop számára” – mondta az új szolgáltatás kapcsán Szetnics László, a Mastercard üzletfejlesztési igazgatója.

„Fontos, hogy ügyfeleink számára időt megtakarító, új megoldásokat vezessünk be. Mivel az utóbbi egy évben jelentősen megnőtt a személyes felpróbálást igénylő termékek, így ruhaneműk, lábbelik forgalma, ebből adódóan a korábbinál többen küldenek vissza például nem megfelelő méretűnek bizonyult termékeket. A gyors visszatérítés bevezetése tovább segíthet bennünket abban, hogy újabb termékcsoportokat tegyünk népszerűvé az online vásárlók körében is” – mondta Sain Adrienn, az eMAG pénzügyi szolgáltatásokért felelős képviselője.

A gyors visszatérítés mellett olyan, korábban nehézkes folyamatok egyszerűsíthetők, mint például a biztosítói kifizetések közvetlenül a biztosított kártyájára, vagy a korábban rendszeresen készpénzben visszaadott betétdíjak és letétek kártyára történő visszaküldése. Ide tartozhatnak továbbá a lojalitásprogramok pénzküldései, a szabadúszó munka bérkifizetése, vagy akár a boltban történő készpénzbefizetés is a vásárló bankszámlájára.

A magas ügyfélélmény egyre fontosabb a fogyasztók számára, ez derült ki a Fizetési Élmény Riportból is. A tanulmányból megtudhatjuk, hogy 10 vásárlóból már 9 hagyott félbe fizetést a célegyenesben, vagyis amikor a termék már a kosarában volt, de azt is, hogy nincs olyan élethelyzet, amikor ne vásárolnánk: az ágyban, biciklizés közben de a wc-n ülve is a webshopokon lógunk. Éppen ezért kritikus, hogy az okostelefonon is zökkenőmentes legyen a vásárlás teljes folyamata, a belépéstől egészen a fizetésig.