Úgy veszik a magyarok ezeket a luxustévéket, mint a cukrot: mit tudhatnak?

Már csak egy hét van hátra, és kezdődik a labdarúgó-Európa-bajnokság. A tavalyról halasztott eseményt feltehetően magyarok millió követik majd a tévékészülékek elől, ami a televízió eladási statisztikákon is meglátszik. A folyamatosan változó tévéárak - ami a vásárlók választásában még mindig a legfontosabb szempont -, elavuló típusok, új trendek és technológiai követelmények mellett nem könnyű a döntés. Az is megfontolandó, ha nagyobb értékű műszaki cikkről van szó, hogy kivárjuk a Black Fridayt a vásárlással.

Június 11-én este kezdődik a foci eb, amit valószínűleg a műszaki áruházak csaknem olyan izgatottan várnak, mint a focirajongók. Ilyenkor ugyanis, a nagyobb sportesemények tájékán megnő a kereslet a tévék iránt. Főként most, hogy sokaknak védettségi igazolvány hiányában le kell mondaniuk a kocsmai közvetítésekről, és megint másoknak nincs is kedve kimozdulni - akár személyesen nézni a meccseket, sokan döntöttek úgy, hogy inkább az otthon kényelméből követik a mérkőzéseket, nagyképernyőn.

Ezt erősítik meg a friss eladási statisztikák is: alapvetően ritka, hogy egymást követő két évben is kimagasló legyen a televíziók eladása, de a járványhelyzet miatt most mégis ez állt elő az Extreme Digital adatai szerint. 2020-ban a kijárási korlátozások miatt sokan vásároltak tévét, csaknem 40 százalékkal több tévé fogyott, mint egy évvel korábban, és a fekete pénteki forgalom miatt szokásos novemberi csúcs mellett júniusban is volt egy váratlan rekord, amikor 80 százalékkal több tévé talált gazdára.

Nagyobb és drágább tévéket vesz mindenki

Az is jellemző most, hogy a magyar vásárlók drágább tévéket vesznek, mint tavaly vagy tavalyelőtt ilyenkor: 2019-hez képest másfélszer, 2020-hoz képest pedig negyedével többet költenek ezekre. Bár továbbra is a kicsi, 32 colos tévékből veszik a legtöbb darabot, az akkora készülékek aránya a tavalyi 30 százalékról 27 százalékra csökkent, míg a 48-50 colos tévéké 15-ről 17 százalékra, az 55-60 colosoké pedig 18-ról 22 százalékra emelkedett. Tavalyelőtt és tavaly csupán az eladott televíziók 1-2 százaléka volt OLED, az idei év első négy hónapjában viszont 5 százalék.

Természetesen, ahogy mindenféle terméknek, a tévévásárlásnak is megvan a maga ideje. Ahogy biciklit pl. tél végén érdemes vásárolni, amikor még van készlet, és jönnek a nyitóakciók, (vagy mikor már a szezonnak vége, és jönnek a készletkisöprések), úgy az elektronikai eszközöket leginkább a Black Friday alatt érdemes beszerezni. Illetve már a különböző kuponnapok alkalmával is jellemző, hogy megugrik a kereslet. Tavaly a Black Friday-en az óriásképernyős tévék fogytak a legjobban, éves szinten a legnépszerűbb modellek zömmel 32 colos, full-HD felbontásúak voltak, bár a top 3-ba egy 43 colos LG okostévé is bekerült.

Ezért veszik a drágább tévéket

Az elektronikai termékek sajátosága, hogy nagyon gyorsan avulnak. Amíg egy mosogépből a 10 évvel korábbi modell is ugyanúgy kimossa a ruhát, addig a tévéket gyakran azért kell lecserélni, mert ennyi év alatt nagyban változik a technológia. Mára például egészen sok a HD-csatorna, és egyre több tartalom érhető el nagyobb, akár már 8K-s felbontásban. Aztán rengeteg szolgáltatás - mint a streaming előfizetés például - régebbi tévékkel már nem lesz kompatibilis.

A tévékből ezért folyton újabb és újabb modelleket, még nagyobb felbontású, még okosabb típusokat dobnak piacra. Azok a modellek, amelyek közben avulnak, folyamatosan olcsóbbak lesznek, és az újabbak kerülnek majd annyiba, mint a korábban gyártott termékek. Ez a folyamatos cserélődés okozza, hogy a keresletben úgy tűnhet a drágább modelleket keresik a vevők.

A KSH három típusú tévé átlagárát méri fel, tartja nyilván hónapról hónapról. A Pénzcentrumnak küldött adataikból az derült ki: amíg 2008-ban átlagosan 154 140 forintot kellett fizetni egy LCD-televízióért (76-82 cm), múlt évben ennek a típusnak (LCD-LED, Full HD készüléknek) már csak 68 560 forint volt az éves átlagára. Ez pusztán a számok alapján 55,5 százalékos áresést jelent. Viszont ha megnézzük a másik két, nagyobb képátlójú, újabb típusú tévé átlagárainak változását, azoknál sincs ez másként: hónapról hónapra látható a csökkenés:

Egy 101-109 cm képátlójú LCD-LED tévé (3D nélkül) 2019 januárjában még 111 740 forintba került átlagosan, 2021 januárjában 96 320 forintba, 13,7 százalékkal kevesebbe. A 123-139 cm képátlójú SMART LED tévé átlagára 183 630 forint volt 2019 januárjában, két évvel később már 150 500 forint, 18 százalékkal kevesebb. A legrégebbi típus, a 76-82 cm LCD-LED ára pedig 8 százalékkal csökkent ehhez képest.

Már ezekből a statisztikákból is kiderül: általában ahogy az új technológia szorítja ki a régit, a modellek ára visszaesik, aztán stagnálva, alig érzékelhetően csökken. Az ilyen régebbi tévékből már a boltokban is egyre szűkül a kínálat, amíg már csak elvétve lehet látni a régebbi modelleket.

Hogyan válasszunk?

Először azt érdemes eldönteni, hogy okos vagy hagyományos tévét vegyen az ember. Ebben gyakran az ár a döntő, bár már az alkalmazások futtatására alkalmas okostévék is egyre olcsóbbak. Az, hogy milyen gyártótól visszeük a tévénket, befolyásolhatja, hogy milyen szoftvert használ a készülék, és az hogy igazodik az igényeinkhez. Gondoljuk végig milyen funkciók léteznek, mit használunk, vagy használnánk a jövőben. Kell-e okostévé, és ha igen, milyen alkalmazások fussanak rajta, ahhoz milyen szofvet kell. Ha már okostévét vesz valaki, érdemes beépített wifivel szerelt típust választani, ha nem közvetlenül a routernél helyezzük el, hiszen akkor szenvedhetünk a kábel átvezetéssel.

A tévé kiválasztásában a felbontás is döntő szokott lenni. Leggyakrabban három típus van versenyben: a HD-ready (1366*768 pixel), a full-HD (1920*1080 pixel) és az ultra-HD/4K. Ma már az alap HD-ready minőség leginkább csak konyhai, kicsi hálószobai tévének elegendő - írja honlapján az Extreme Digital. Nappaliba már inkább full-HD-s készüléket érdemes venni, vagy még inkább ultra-HD/4K felbontásút, hiszen a legtöbb tévéműsor és film ebben a minőségben érhető el, illetve lesz elérhető - tanácsolják.

Ugyan ultra-HD-ban most még kevés tartalmat sugároznak, egy ilyen formátumban nézett film kemelkedő látványt nyújt. A jelenleg kapható játékkonzolok egy része sem tud még ultra-HD felbontásban futtatni játékokat, de várhatóan ezek is egyre terjednek majd. A jövő feltehetően az ultra-HD felbontásé, így a 4K/ultra-HD tévéké, így aki hosszú távon gondolkodik, és minél jobb képélményt szeretne elérni, ebben a típusban is érdemes lehet gondolkodnia.

Érdemes-e OLED tévére beruházni? Az OLED-tévék esetében - szemben a LED/LCD-tévékkel - nincs szükség háttérvilágításra, csupán az egyes képpontokat kell elektromos úton vezérelni, hogy azok a megfelelő színeket állítsák elő. Így a képernyő kontrasztja, színhűsége kiváló lesz, mely különösen a sötét jelenetek felbontásán látszik meg. Az ilyen tévék egyelőre prémium kategóriát jelentenek: félmillió forint feletti áron érhetők el. Ennek töredékéért már egy elég jó LCD/LED-tévét lehet venni, de ha az ár nem akadály, jobb választás lehet az OLED-tévé.

Számos tényező befolyásolhatja még a választást: ívelt képernyő, képátló, hangzás, stb. Ezek már mind attól függnek, milyen felhasználásra vásárolják a készüléket, mik az egyéni preferenciák. Van azonban néhány gyakorlati tényező is: mindenképpen érdemes a helyet jól kiválasztani, hiszen hiába vesz az ember drága tévét, ha rossz szögbe esik rá a fény, vagy nem fér oda, ahová tervezték. Ha pedig valaki nem biztos abban, milyen típusú tévét érdemes vennie, akkor kérje ki egy szakértő segítségét, akár személyesen a boltban, akár online csatornákon.