Ilyen tévére vadásznak most a neten az élelmes magyarok: tudnak valamit?

A legtöbb magyar családnál általában az olimpia vagy egy jelentősebb futballesemény évében szoktak új tévét vásárolni, de tavaly a kijárási korlátozások miatt sokan előrehozták a beszerzést. Friss eladási statisztikák azonban azt mutatják, hogy a júniusi futball Európa-bajnokság még mindig kellő vonzóerőt jelent: újra emelkednek a tévéeladások, ráadásul az 55-60 colos óriásképernyők átvették a vezetést a népszerűségi listán.

Ritka, hogy egymást követő két évben is kimagasló legyen a televíziók eladása, de a járványhelyzet miatt most mégis ez állt elő. 2020-ban a kijárási korlátozások miatt sokan vásároltak tévét, csaknem 40 százalékkal több tévé fogyott, mint egy évvel korábban, és a fekete pénteki forgalom miatt szokásos novemberi csúcs mellett júniusban is volt egy váratlan rekord, amikor 80 százalékkal több tévé talált gazdára az Extreme Digitalnál az előző júniushoz képest.

A pandémia miatt előrehozott vásárlások miatt nehéz volt megjósolni az idei tévéforgalmat, de az online piactér első négy havi eladásai alapján a 2021-es tévéeladások is erősek lesznek. 2019 azonos időszakához képest idén ugyancsak közel 40 százalékkal több készülék fogyott, de még a tavalyi év azonos időszakához képest (amely már a pandémia első másfél hónapját is tartalmazza) is mintegy 10 százalékkal nőttek az eladások.

Nagyobb és drágább tévéket vesznek a magyar vásárlók

Ráadásul a magyar vásárlók drágább tévéket vesznek, mint tavaly vagy tavalyelőtt ilyenkor: 2019-hez képest másfélszer, 2020-hoz képest pedig negyedével többet költenek ezekre. Bár továbbra is a kicsi, 32 colos tévékből veszik a legtöbb darabot, az akkora készülékek aránya a tavalyi 30 százalékról 27 százalékra csökkent, míg a 48-50 colos tévéké 15-ről 17 százalékra, az 55-60 colosoké pedig 18-ról 22 százalékra emelkedett az Extreme Digitalnál.

Továbbra is felsőkategóriásnak számítanak a kiemelkedő házimozis élményt biztosító OLED-tévék: tavalyelőtt és tavaly csupán az eladott televíziók 1-2 százaléka volt OLED, az idei év első négy hónapjában viszont 5 százalék. A legtöbben ma már 4K/UHD felbontású készüléket választanak, de a full-HD-s alapmodellek aránya stabilan az összeladás harmada körül van már három éve. A felsőkategóriás, 8K-s tévék (amelyekhez jelenleg alig lehet még óriásfelbontású tartalmakat találni), aránya egyelőre 1 százalék alatti.

Ezek az újdonságok várják a tévévásárlókat

Az idei tévék újdonságainak egyike a HDMI 2.1 szabvány támogatását megkövetelő gamer mód, amely a legújabb generációs játékkonzolok esetén nyújt elmosódásmentes, kiemelkedő képminőséget - a szokásosnál gyorsabb képfrissítés egyébként a sportrajongók számára is hasznos lehet. Az OLED-tévék a legjobb házimozis minőségre vágyóknak ideálisak, filmnézéshez - ezekbből a legnagyobb választékot jelenleg az LG kínálja.

A 2021-es kínálatból a Samsung a “lifestyle tévéi” különlegesek, amelyek közt megtalálható a The Terrace nevű modell, amely időjárásálló kivitele és nagy fényereje révén akár kerti tévézésre is használható. A The Frame tévé egy bekeretezett festményre hasonlít, és mivel külön egységen vannak a csatlakozói, tökéletesen illeszkedő módon lehet falra szerelni, míg a The Serif modell formatervét úgy alakították ki, hogy akkor is jól mutasson, ha nem a fal mellett helyezik el, hanem mondjuk a szoba közepén áll saját lábain.

A harmadik közelmúltbeli érdekesség a Hisense “lézertévéje”, amely tulajdonképpen egy közvetlenül a falhoz helyezhető lézerprojektor, ami hatalmas, akár 88-100 colos képet tud kivetíteni tökéletes minőségben.