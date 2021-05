Rákaptak a magyarok rendelésre: ki nem találod, mik a slágertermékek

Reggel a kakaós csigára esküszünk, este pedig a hideg sör fogy legjobban, legalább is, ha azonnali házhoz szállításról van szó. Egyre többen kihasználjuk a gyors - akár 30 percen belüli - kiszállítás lehetőségeit akkor is, ha nem ételre, hanem éppen élelmiszerre vagy háztartási cikkre van szükségünk. Online gyorskereskedelmi körképet készített az ország piacvezető házhozszállítási szereplője, amiből többek között az is kiderül, hogy volt, aki az elmúlt fél évben minden nap online végezte a bevásárlását. Berobbant hazánkba a gyorskereskedelem, a magyarok pedig ezt egyre jobban élvezik.

Mára túlnőtt az étel házhoz szállítási piacon a NetPincér, és elhozta a vásárlás új generációját, a gyorskereskedelmet Magyarországra, aminek köszönhetően akár 30 percen belül házhoz rendelhetjük az élelmiszereket és háztartási cikkeket. Márciusban egy reprezentatív kutatás keretében járt utána a vállalat elsősorban Budapestre fókuszálva annak, hogy hol és hogyan szeretünk bevásárolni, illetve a saját, országszerte több mint másfél millió fogyasztó által használt rendszerén keresztül érkező rendelések alapján is megvizsgálták a fogyasztók szokásait.

Hipermarket a kedvenc, de már dobogós az online bevásárlás is

A kutatásból többek között kiderült, hogy tízből hét válaszadó legszívesebben hipermarketben vásárol, második helyen állnak a kisebb élelmiszerboltok, a harmadik kedvenc pedig ma már az online bevásárlás.

Az online vásárlás szerelmesei azért választják szívesebben a vásárlásnak ezt a módját, mert így nem kell megküzdeniük a tömeggel, kényelmesen tudnak fizetni, és széleskörű a termékkínálat is.

Összességében elmondható, hogy az online bevásárlás egyre népszerűbb, a kutatás alapján is kiderült, hogy 10 válaszadóból 9 már próbálta, és a már említett előnyök mellett a járványügyi helyzettől függetlenül a két legfontosabb pozitívum számukra az, hogy ez a szolgáltatás olyankor is gyorsan elérhető, amikor nincs idejük személyesen bevásárolni, másrészt pedig az online rendeléssel megspórolhatják maguknak a cipekedést is.

Kereskedelmi forradalmat indíthat el a gyorskereskedelem

„Hiszünk abban, hogy a gyorskereskedelem a kiszállítás jövője. Cégünk 5000 éttermi partnere mellett ma már több, mint 300 partnerüzletünkből kérhetnek megrendelőink házhoz szállítást akár 30 percen belül, legyen szó élelmiszerről, háztartási eszközökről, virágról, állateledelről vagy éppen táplálékkiegészítőről. A szolgáltatás pedig vidéken is egyre nagyobb léptekkel fejlődik: számos budapesti partnerünk mellett ma már az üzletek csaknem fele a fővároson kívül érhető el, de folyamatosan várjuk a kisebb-nagyobb boltok és üzletek jelentkezését most is” – mondta el Blaumann Debóra, a NetPincér marketingigazgatója, akitől azt is megtudtuk, hogy a legtöbb vidéki üzlet eddig Debrecenben, Szegeden és Pécsett csatlakozott. A partnerek között pedig olyan hálózatok is megtalálhatók, mint a Borháló, a COOP, a Norbi Update, az OMV Shop és az OMV kutakon működő Spar Express-ek, valamint az - egyelőre csak Pécsett, de hamarosan országosan több ponton is csatlakozó - Penny Market.

Minden napra egy rendelés

A gyorskereskedelem itthon is egyre népszerűbb, ez megfigyelhető abban is, hogy a több mint másfél milliós megrendelői bázis napról napra egyre szívesebben veszi igénybe az üzletek funkciót az oldalon. A legelkötelezettebb megrendelő például 180-szor kért házhoz szállítást az elmúlt fél évben a felületen elérhető üzletekből, ami azt jelenti, hogy szinte minden nap leadott egy rendelést. Az átlagos kosárérték az elmúlt időszakban 4200 forint volt, de akadt olyan is, aki egy alkalommal 158 ezer forintot is elköltött az gyik partnerüzletben. Az ő kosarába márkás italok kerültek.

Jellemző egyébként, hogy a rendelések száma a hét második felében nő meg igazán, ha gyorskereskedelemről van szó. A napszakot tekintve általában az esti órák a legerősebbek, a kijárási korlátozások hónapjaiban pedig ez hatványozódott. Míg november előtt a megrendeléseknek körülbelül egyötöde érkezett este 8 és 11 között, addig november közepétől az összes megrendelés több, mint egyharmada koncentrálódott erre az időintervallumra.

Decemberben robbant be Magyarországra a NetPincér saját csak online elérhető üzlethálózata, ahol akkor is elintézhetjük a bevásárlást, amikor a legtöbb üzlet zárva tart, például késő este, karácsonykor, húsvétkor, március 15-én, vagy akár szilveszterkor is. Ezt pedig előszeretettel ki is használják a fogyasztók, az év utolsó napján például két és félszeresére nőtt a rendelések száma.

A piactér mindennapi rendelései terén a szénsavas üdítők viszik a prímet, mellyel csak a sörrendelések száma vetekedhet. Harmadik helyen áll a banán, negyedik az ásványvíz, ötödik a császárzsemle, a hatodik legnépszerűbb termék pedig a tej. Napszakok alapján vizsgálva reggel az örök klasszikus, a kakaós csiga a kedvenc, de jól fogy a sajtos stangli és a jolly joker szendvics alap, a már említett császárzsemle is. Ebédidőben meglepő módon a kóla-és banánrendelések ugranak meg, az esti lazításhoz pedig úgy tűnik, jól jön a sör.

Decemberben három budapesti központtal indultak, azóta pedig folyamatosan növelik az elérhető termékek körét, illetve bővítik a kiszállítási területet is. Az elmúlt 5 hónapban csaknem kétharmadával nőtt a market szortimentje. Most pedig új mérföldkőhöz érkezett az üzlethálózat: májusban elindult a negyedik, kőbányai központ, és a következő hetekben várhatóan startol az óbudai és pesterzsébeti market is, a debreceni market pedig a nyár folyamán indulhat. Innen pedig nincs megállás, hiszen ahogyan a fogyasztók visszajelzései is mutatják, egyre növekvő az igény arra, hogy mindent, amire csak rövid időn belül szükségük lehet, akár 30 perc alatt házhoz tudjanak rendelni.