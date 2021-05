Fontos változás az Auchan hipermarketekben: filléres kedvencüktől búcsúzhatnak a vásárlók

Tovább bővül az Auchan környezetbarát csomagolóeszközeinek palettája. A mai naptól a pékárukat már textiltasakban is hazavihetjük. A kétféle méretben megvásárolható, praktikus és mutatós tárolók moshatók, így többszörösen is felhasználhatók.

Az Auchan fenntarthatósági stratégiájának részeként már korábban is jelentős környezetbarát intézkedéseket valósított meg, így például jóval a jogszabályi kötelezettség előtt kivonta kínálatából az egyszer használatos műanyagtermékeket, az egyszer használatos bevásárlótáskák helyett bevásárló kartondobozzal, újrahasznosítható papír- és többször használatos műanyag táskákkal, illetve a 100%-ban lebomló bevásárlótáskákkal várja vásárlóit. Tavaly októberben a zöldség- és gyümölcsosztályon bevezették a környezetbarát, többször használatos, könnyen tisztítható, egyszerre hat termék tárolására is alkalmas gyümölcs- és zöldségtáskákat; a mosható, három darabos Retasakokat; illetve a 100 %-ban lebomló, biológiai alapanyagokból készült zacskókat. Mindezek mellett pedig már ruhaneműből is válogathatunk környezetbarát megoldásokat.

Ennek a stratégiának egy következő állomását jelentik a mosható, többször használatos biopamut tasakok, amelyekben a pékárukat vihetjük haza. Az új csomagolóeszközök két méretben, 30x30 és 30x45 centiméteres változatban érhetők el, és 299 és 349 forintos áron vásárolhatók meg. Az újrafelhasználást a vállalat praktikus megoldással segíti, a vonalkódot ugyanis a tasakok oldalán helyezték el, így az első használatot követően egyszerűen levágható. A terméket az Auchan csomagolásmentesen helyezi ki az áruházakba, amivel szintén erősítik a környezetvédelem irányába tett lépéseiket, emellett pedig praktikus megoldás is, hiszen a vásárlók azonnal beletehetik a pékárukat.

Az Auchannál folyamatosan azon dolgozunk, hogy vásárlóink minél több fenntartható megoldás közül választhassanak. Tavaly októberben a zöldség- és gyümölcsrészlegünkön vezettünk be három környezetbarát csomagolóeszközt, idén tavasztól pedig már a pékáruk vásárlásához is kínálunk biopamut tasakokat, amelyekre különösen büszkék vagyunk, mert a tervezésnél nem csak arra figyeltünk, hogy óvhassuk velük a környezetet, hanem arra is, hogy dizájnosak legyenek

– mondta el Varga-Futó Ildikó, az Auchan Magyarország kommunikációs és CSR igazgatója.