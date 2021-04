Itt a nagy hűtőteszt: így vásárolnak az élelmes magyarok

Hűtővásárlás során számtalan szempontot figyelembe veszünk. Mivel a gépek 24/7-ben működnek, az energiahatékonyság fontos kritérium. Azonban a mindennapi használat során a készülék energiaosztályánál általában végül fontosabb az, hogy kézre álljon, könnyedén bele tudjunk pakolni, teljesen ki tudjuk nyitni az ajtaját - méghozzá a megfelelő irányba, és ne foglaljon el indokolatlanul nagy helyet. A választás önmagában is elég komplikált, de ha ennek ellenére sem szeretnéd teljesen kiiktatni a fenntarthatósági szempontokat, elmondjuk mire figyelj!

Elsőként mérd fel, mekkora hely áll rendelkezésre - javasolja a Tudatos Vásárló. Találd ki, hol fér el (és hogy jut oda az áram). Amennyiben teljesen a sarokba állítod a készüléket, előfordulhat, hogy az ajtót nem tudod majd teljesen kinyitni. Ez megakadályozhatja a polcok kényelmes mozgatását, vagy a zöldséges ill. fagyasztó dobozt kihúzását.

Az online piactereken ma már rengetegféle hűtő és fagyasztó közül választhatunk. Találunk kétajtós (side-by-side) és multidoor (többajtós) modellt, fagyasztóval kombinált hűtőt és egyszerűbb, akár kisebb darabokat is. De ha igazán elégedett hűtővásárló szeretnél lenni, mielőtt letennéd a voksod valamelyik típus mellett, tedd fel magadnak ezt az 5 kérdést:

Hány fő élelmiszerét szeretnéd tárolni benne, és az mekkora mennyiséget jelent a gyakorlatban?

Jellemzően milyen típusú élelmiszereket?

Mennyi élelmiszert szoktál - vagy szeretnél - a fagyasztóban tárolni?

Hogyan szoktál bevásárolni? - Ha hetente egyszer, nagyobb tárolókapacitásra lesz szükséged!

Szükséged van-e olyan extrákra, mint a bor- és sörkedvelők számára hasznos üvegtartó polc, vagy a halimádók nagy kedvence, a frissentartó rekesz?

Térképezd fel a lehetséges extrákat!

Fontos, hogy ne csak az igényeiddel, de a kínálattal is tisztában legyél. Az extra kialakítás és különleges funkciók között jócskán vannak olyanok, amik kihasználatlanul maradnak, ám akadnak hasznosak is. Ha zavarba jössz, amikor a low frost, a no frost, a supercool, a superfrost, a party, vagy a holiday funkciókról olvasol, akkor biztos lehetsz benne, hogy lemaradtál az aktuális hűtő és fagyasztó trendekről. Blogunkon adunk néhány extra tippet, hogy ne vessz el!

Nem a méret a lényeg!

Hanem a térfogat. Legalábbis ha a tárolókapacitásra vagyunk kíváncsiak. Könnyen azt hihetjük, hogy minél nagyobb a hűtő - centiméterben megadva, azaz a termék ún. “befoglaló mérete” alapján -, annál több étel fér bele. Érdemes azonban inkább a literben megadott össztérfogat alapján választani. Az űrtartalom ugyanis a kialakítástól (is) függ, így előfordulhat, hogy egy nagyobb hűtőbe kevesebbet tudunk pakolni.

A magas energiaosztály nem garancia az alacsony fogyasztásra

A hűtőt nap mint nap használjuk, így jó, ha energiatakarékos modellt választunk. Ám ha a készülék fogyasztása nem stabil, a külső hőmérséklet és a hűtő telítettségi szintje nagyban befolyásolja annak teljesítményét, ami jelentős energiafogyasztási többletet jelent az ígérthez képest.

Válassz megbízható modellt és nézz körül, hogy megtalálod-e használtan!

Költözés esetén sokan találják magukat abban a helyzetben, hogy az új helyen nem fér el a nemrég vásárolt hűtő, vagy épp nem jó irányba nyílik az ajtaja. Az internetnek hála ma már könnyedén lecsaphatunk ezekre is, nem beszélve az outletek kínálatáról. Főleg ha tudjuk, pontosan melyik modellt érdemes keresni.

A hűtő hasznos élettartamát jelentősen lerövidítheti, ha használója nem olvasztja le rendszeresen, vagy hanyagságból nyitva hagyja az ajtaját. Vásárlás előtt érdemes óvatosan kideríteni, hogy a készülék előzetesen hány embert, netán családot szolgált már.