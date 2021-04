Bajban a magyar piacok: óriási a bizonytalanság, megtépázott a forgalom

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Megvan a 2,5 millió magyar beoltott, így életbe lép a lazítás első fokozata - jelentette be kedden késő délután a miniszterelnök a Facebookon. Nyithatnak az üzletek, és újraindulhatnak a szolgáltatások Magyarországon. De mi lesz a piacokkal és a vásárcsarnokokkal? Ott is érvénybe lép, mint az üzletek és a szupermarketek esetében, a "négyzetméter alapú” beengedés? Ha igen, hogyan valósítják ezt meg, milyen szabályozásra készülnek? – Erről kérdezte meg a vidéki vásárcsarnokok üzemeltetőit a HelloVidék, de arra is kíváncsiak voltak, hogy a járvány harmadik hulláma hogyan érintette a városi piacokat, kevesebb vagy több lett a vásárló

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK