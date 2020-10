10 mobilapp, amit mindenképp tölts le az okostelefonodra a koronavírus-járvány alatt

Mivel a járvány második hulláma alatt a kormányzati nyilatkozatok alapján nem kell az elsőhöz hasonló teljes lezárásokra számítani, most még fontosabb, hogy tartsuk a távolságot és otthon maradjunk, ha kell - főleg az egyre növekvő esetszámok láttán. Azonban egy ilyen időszak sem kell, hogy feltétlenül unalmas legyen, nem kell az egész nap az ágyban lennünk, ha nem muszáj és akár tanulhatunk is valami újat. Az okostelefonunkat sem csak céltalan hírfolyam-görgetésre tudjuk használni, mutatunk pár nagyon hasznos és érdekes alkalmazást, amit érdemes letöltenünk. Túlélőcsomag.

"A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát" - figyelmeztet bennünket napról-napra újra az operatív törzs.

Miután a koronavírus-járvány második szakaszában a kormány által kommunikáltak alapján nem kell a tavaszihoz hasonló lezárásokra készülni, elég fontos, hogy tényleg komolyan vegyük mindezeket. Ebben az időszakban sem kell azonban végig unatkoznunk, ha nincsenek tüneteink, nem kell az ágyban tölteni a karantént sem, saját magunk fejlesztéséről és a barátainkkal való minőségi időtöltésről sem kell lemondanunk. Ugyanis bár a közösségi média kapcsán egyre többen döbbennek rá, a céltalan hírfolyam-görgetés milyen könnyen átveszi felettünk az uralmat, ha értelmesen használjuk, az okostelefonunk óriási segítség lehet a kezünkben. A Pénzcentrumon most összeszedtünk tíz alkalmazást, amellyel gördülékenyebb, hatékonyabb és szórakoztatóbb lehet az otthon töltött idő.

Fitnessz

Ha már otthon is kell maradnunk - akár részben, akár teljesen -, akkor sem muszáj a kanapéba gyökerezni. Szerencsére az okostelefonukra letölthető népszerű, ingyenes fitnessz alkalmazások - például a 30 napos fitnesszkihívás - egy csomó, rendszeresített gyakorlatot mutatnak nekünk, amikhez nem kell spéci eszközöket sem százezrekért beszereznünk. A legjobb ezekben, hogy kiválaszthatjuk, milyen nehézségi szintet vállalunk be és naponta hányszor használnánk, majd a rendszer átgondolt edzésmenetet állít össze nekünk - szóval elég a rendszertelen fekvőzésekből, várjuk jobb kondiban a teszteket!

Irodai appok

Persze a home office-t már senkinek nem kell bemutatni, mindenki beletanult, hogy lehet homályosított háttérrel két sorozatepizód között eszmét cserélni a kollégákkal. De attól talán még sokan ódzkodnak, hogy mindezt a mobiljukon tegyék meg, ami viszont hasznos tud lenni, különösen, ha a csemeténknek éppen a távoktatás miatt ugyanaz a laptop kell. Persze prezentációt nem írnánk mi sem mobilról, de egy videóhíváshoz - mondjuk a Microsoft Teams appon keresztül -, vagy egy dokumentum megosztásához a Google Dokumentumokban nem föltétlenül kell bekapcsolni a gépet.

Kajarendelős appok

Virágkorukat élik - érthetően. Bár a járvány elején a kedvenc családi hamburgeres vállalkozásom tulaja viccelődött az érintésmentes kiszállításon, hogy ő eddig sem tapogatta a vevőket, ez tényleg komoly dolog. Kifizetjük kártyával, lerakják az ajtónk elé és így sem mi, sem a futár nem kell, hogy fertőzésveszélynek legyen kitéve. Bónusztipp: az első alkalommal fillérekért ehetünk, ha guglizunk magunknak egy kuponkódot, illetve egyre több helyen már élelmiszert is szállítanak házhoz, nem csak készételt.

Tanuljunk valami újat!

Ha esetleg karanténba kerülünk, vagy nem tudunk dolgozni otthonról, akkor sem kell kizárólag szitkom-maratonnal elütni az időt. Rengeteg oldal van, ahol mondjuk a hatóságilag előírt két hét alatt szuper új készségek megtanulásába kezdhetünk a rajzolástól a videóvágáson át akár egy új nyelvig. Ilyen app lehet a Skillshare, a maga nem magas, de havidíjas szolgáltatásával, az ingyenes Duolingo, de a YouTube is az oktatóvideók aranybányája!

Barátokkal játszható játékok

Aki mostanában nézett bármit az interneten, akkor bizonyára belefutott az Among Us című játékból készült mémekbe - az app letarolta az internetet világszerte, ha pedig nem cseng ismerősen, akkor annyit mondok: a vérfarkas című társasjáték újragondolt verziójáról van gyakorlatilag szó. De ez csak egy a rengeteg olyan játékból, amelyet a barátainkkal együtt játszhatunk, ami egy kiváló megoldás arra, hogy a problémák kibeszélése mellett közös élményeink is legyenek a vírus alatt, amikor éppen nem ülhetünk be sehová egy pohár italra.

Mobiljegy, mobilbérlet

Ha mégis kell, mégis szabad utaznunk, akkor, ahogy az élet más területein is, tényleg érdemes a készpénz- és érintésmentes alternatívákat keresni. Egyébként is jó, ha 2020-ban, amikor biometrikus azonosításról és mesterséges intelligenciáról beszélünk, nem egy tollal összefirkált papírfecnit kell őrizgetni egy hónapig buszbérlet címén.

Mobilbank

Különösen azoknak ajánlott, akik eddig a havi fizetésüknek csak a kisebb részét költötték el kártyás fizetéssel és az oroszlánrészét szerették a kezükbe fogni. Kutatások szerint online alapból többet költünk, de ha nem látjuk, éppen hogy áll a számlánk, akkor a hó végén esetleg szűken várhatjuk, hogy a fizetésnap beköszöntsön. Így már csak azért érdemes leszedni a bankunk mobil appját, hogy folyamatosan nyomon tudjuk követni az egyenlegünket. Bónusz: ha esetleg otthon kell maradnunk, mert fertőzés-gyanúsak vagyunk és egy barátunkat megkérjük, hogy mondjuk hozzon nekünk gyógyszert az ajtónk kilincsén hagyva, akkor az összeget gyorsan rendezni tudjuk, nem kell hetekig húzni.

Nyugi

Egy világjárvány érthetően stresszes időszak, mindannyian bizonytalanok vagyunk, hiszen nem tudjuk, mikor lesz vége, elkapjuk-e mi, vagy a szeretteink közül valaki, mi lesz a munkahelyünkkel és még sorolhatnánk. De, hogy megmaradjunk lelkileg egészségesnek, fontos néha egy kicsit kikapcsolni és megnyugodni, kizárni a világ zaját. Erre remek alkalmazások vannak, ilyen például a Calm is, amely azt ígéri, hogy az alvásunk minőségét is segít javítani.

Podcast appok

Ha elő vagyunk fizetve valamelyik zene stream szolgáltatásra (Spotify, Deezer, Apple Music, stb.), akkor már podcast app is van a telefonunkon, maximum nem tudtunk róla. Ha nem, akkor használhatjuk ezek ingyenes verzióit, egy csomó podcast fönt van például a Soundcloud-on, vagy akár szimplán YouTube-on, ahol nem is kell egyáltalán havidíjban gondolkodnunk. Nem kell messzire sem menni, már a hazai média is egyre színesebb és változatosabb kínálattal bír e téren, mind a nagyobb kiadók, mind a maguktól feltörekedett influencerek mondanak fel nekünk érdekes műsorokat - érdemes lehet egy kényszerű bezártságot arra is használni, hogy elkezdjünk egy új műsort, amit aztán később folytathatunk a fülünkben a villamoson vagy éppen az autórádióban is majd, ha ennek vége lesz.

Vírusradar

Végül, de nem utolsó sorban szedjük le a hivatalos kontaktkutató appot is! Már mindkét nagy platformra elérhető, nem tárol rólunk érzékeny adatokat (ha ezt tényleg be tudja tartani, már jobb, mint a Facebook!), viszont ha véletlenül kapcsolatba kerülünk fertőzöttel - ami azért már egyre valószínűbb -, akkor segítheti a hatóságokat a kontaktok megtalálásában, és a vírus megfékezésében.

Címlapkép: Getty Images