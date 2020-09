Tízmilliókat bukhat a legendás magyar zenekar: ekkora válságban még nem voltak

Óriási kár érheti a legendás Rómeó Vérzik zenekart. A rockzenészek ugyanis 25 éves jubileumi őszi turnéjukra készültek, 19 magyarországi helyszínen léptek volna közönség elé, de a szeptember elsejétől életbe léptetett határzár miatt mindegyik buli bizonytalanná vált. Hatalmas pénzt bukhatnak.

Kétségbe vagyunk esve! A reklámköltségekkel együtt legalább 20 millió forintot buktunk, ha beszámítjuk, hogy a 25 éves jubileumi nagykoncertre olyan technikát akartunk hozni, amilyen még nem volt nálunk

- mondta el Kovács Koppány, a Rómeó Vérzik frontembere a Blikknek. A zenekar így negyedszázados pályafutásának legsúlyosabb anyagi válságát éli. A frontember elmondása szerint nagyon szerettek volna találkozni rajongóikkal, de most azt érzi, kivéreztetik a zenekart.

Bezárt az ország

Mint ismeretes augusztus 28-án jelentette be Gulyás Gergely, hogy Magyarország újra lezárja határait. Ez azt jelenti, hogy külföldiek csak speciális esetekben jöhetnek Magyarországra, magyarok pedig csak úgy, ha kötelező karanténba vonulnak itthon, vagy rendelkeznek negatív koronavírusteszttel, esetleg az elmúlt 6 hónapban már túlestek a betegségen.

Friss hír azonban, ami a cikkünk első részében bemutatott zenekart is érinti, hogy a szeptember negyediki kormányülésen döntés született arról, hogy a magyarországi sportrendezvényekre történő beutazás szigorú feltételeit kiterjesztik a kulturális rendezvényekre is. A nézőkkel kapcsolatban azt írták: Magyarországon megrendezendő nemzetközi sportesemény, valamint kulturális rendezvény nézője csak akkor léphet be az országba, ha rendelkezik negatív PCR-teszteredménnyel, van a rendezvényre jegye, és aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak. Köteles továbbá a belépést követő 72 órán belül elhagyni az országot.

Nehéz helyzetben a popszakma

Július 30-án úgy döntött a kormány, hogy 500 főnél nagyobb rendezvényekre továbbra is marad a tiltás. Ez pedig azt jelentette a magyar zenészek számára, hogy nagykoncertjeikről, fesztiváljaikról lemondhattak. Ennek okán kaptak alternatívaként segítséget a muzsikusok, melynek keretében úgynevezett garázskoncerteket tarthatnak. Igazából mindenki, aki játszott volna idén fesztiválon.

