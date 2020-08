Ezek a zenekarok adhatnak garázskoncertet 2020-ban: itt a zenészek teljes listája

Kiderült, hogy a már korábban bejelentett Esti Kornél mellett mely magyar zenekarok adhatnak raktárkoncerteket a közeljövőben - írja az Index. A 13 hazai fesztivál idei tervezett fellépőlistája alapján összeállt az a százas lista, akik tarthatnak raktárkoncertet.

Az elmúlt napokban már majdnem mindenkivel egyeztettünk a tervezett fellépők közül. A 100-as listáról eddig 90-en mondtak igent a felkérésre

- mondta el Lobenwein Norbert, akit a kormány azzal bízott meg, szervezze le a raktárkoncertre kandidáló zenekarokat. Ez úgy látszik, sikerült is, a lista alapján a következő előadások már biztos tarthatnak ilyen koncertet:

30Y, A kutya vacsorája, Ákos, Alvin és a Mókusok, Analog Balaton, Anna & The Barbies, Aurevoir, AWS, Bagossy Brothers Company, Belau, Bëlga, Besh O Drom, Blahalouisiana, Bohemian Betyars, Brains, Budapest Bár, ByeAlex és a Slepp, Carson Coma, Cloud 9+, Colorstar, Csaknekedkislány, Deep Glaze, Depresszió, Dope Calypso, Dorothy, Elefánt, Erik Sumo Band, Fatal Error, Felső Tízezer, Fish!, Follow The Flow, Fran Palermo, Hangácsi Márton, Hétköznapi Csalódások, Honeybeast, Horváth Tamás, Hősök, Intim Torna Illegál, Irie Maffia, Ivan & The Parazol, Jazzékiel, Jetlag, Jónás Vera Experiment, Junkies, Kalapács, Kiscsillag, Konyha, Lazarvs, Leander Kills, Lóci játszik, Margaret Island, Mary Popkids, Middlemist Red, Moby Dick, Mordái, Mörk, Mulató Aztékok, Müller Péter Sziámi and Friends, New Level Empire, Ocho Macho, Ohnody, Paddy & the Rats, Pál Utcai Fiúk, Pannonia Allstars Ska Orchestra, Parno Graszt, Péterfy Bori & Love Band, Platon Karataev, Pokolgép, Punnany Massif, Quimby, Random Trip, Ricsárdgír, Road, Rúzsa Magdi, Saya Noé, Skeemers, Slow Village, Soulwave, Sör és Fű, Supernem, Szabó Balázs Bandája, The Biebers, The Qualitons, Trillion, USEME, Vad Fruttik, Wellhello, Yesyes, Zagar, Zorall

A lista a későbbiekben még bővül - írja a lap.

