Szimpla biznisz: ezért kaptak felmentést valójában a bulinegyed nagyágyúi

Nemrég vált nyilvánossá azoknak a 6. kerületi szórakozóhelyeknek a listája, amelyek mentességet kaptak a csendrendelet alól, és éjfél után is nyitva tarthatnak. Ehhez persze elég szigorú feltételeket kell teljesíteniük, de azért mégsem olyan meglepő, hogy a legnagyobb, legtöbb turistát, fiatalt vonzó helyek mind szerepelnek a listán. A Pénzcentrum most megvizsgálta, ezek a helyek hány milliárd forintot "kerestek" 2019-ben - egy jó részét ennek bizonyára éjfél után. Ennek egy része pedig adó formájában befolyik az önkormányzathoz is.

Bár a koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet alatt meghozott adózást érintő könnyítések értelmében szeptember 30-ig adhatják le a vállalkozások beszámolóikat a 2019-es üzleti évről, sok cég ezt már hamarabb megtette. A kormányzati Elektronikus Beszámoló Portálon elérhető nyilvános adatok alapján eredményes évet zártak a pesti bulinegyed nagy szórakozóhelyei. Feltételezzük viszont, hogy a bevételek nem elhanyagolható része éjfél után, vagyis 24 óra és reggel 6 óra között folyt be. A csendrendelet tehát nagyon is betenne az üzletnek - szerencsére bizonyos feltételek teljesítése mellett Erzsébetváros felmentést adhat.

A csendrendeletet június végén szavazta meg a VII. kerületi közgyűlés, amely lényegében azonos volt azzal a rendelettel, amit a járvány alatt hozott saját hatáskörben a rendkívüli jogosítványaival élő polgármester. Ennek értelmében a Király utca - Erzsébet körút - Rákóczi út - Károly körút által határolt területen, azaz a Bulinegyedben éjfél után csak több, szigorú feltétel teljesítése esetén tarthatnak nyitva a helyek. A főszabály az éjféli záróra lesz, ami alól csak a feltételeknek megfelelő a vendéglátóhelyek kaphatnak mentességet.

Végül a 138 kérelmezőből 102 szórakozóhely, kocsma, illetve étterem kapott felmentést a csendrendelet alól, az éjfél után is nyitvatartó helyek listáját szeptember elején tette közzé a VII. kerületi önkormányzat. A június végén elfogadott rendelet értelmében azok a helyek kaphattak felmentést, amelyek teljesítették az olyan előírásokat, mint a hangerő-szabályozást, a járdatakarítást, a fotocellás ajtó vagy zsilipes ki- és beléptetőrendszer telepítését, stb.

A 102 hely között, amely szigorú feltételek betartásával, de nyitva tarthat éjfél után, a pesti bulinegyed legnépszerűbb szórakozóhelyei is megtalálhatók, mint az Instant, a Fogas, a Doboz, a Szimpla, az Extra, vagy akár a Füge udvar. Számos hely az üzemeltetője - annak ellenére, hogy a határidő szeptember 30-ig ki lett tolva a járványra való tekintettel - már feltöltötte a 2019-es üzleti évről szóló beszámolót, amiből kiderül, hogy

jelentős haszonról mondanának le, ha éjfél után nem tarthatnának nyitva.

Csak ha abból indulunk ki, hogy ezeknek a helyeknek többsége napközben nem, csak késő délután nyit ki, a nyitvatartási idejüknek legalább egy haramada éjfél utánra esne. Viszont az is valószínű, hogy a bevételek nem arányosan folynak be minden órában: a nagy szórakozóhelyeken pont éjfél környékén szokott hosszabb sor kialakulni a bejáratnál, pultoknál.

Lapunk négy olyan cég múlt évi beszámolóját nézte át, amelyek a bulinegyed legnagyobb, legtovább nyitva tartó szórakozóhelyeit üzemeltetik: a Szimpla Kert és Szimpla Mini (Szimplacity Kft.), a Fogas (TaintedRuInn2014 Kft., amelyhez a Liebling étterem is hozzátartozik), az Ellátó Ház (Sípkert Vendéglátó Kft.) és a Füge Udvar és Pince (Legjobbkocsma.hu Kft.) üzleti éveit. (Összevetés képpen a legnagyobbak üzleti éveit is kikerestük még 2018-ból, mint az Instant (M-Sétány Kft.), a Robot/Exit (Kék Padlizsán Kft.), a Doboz (Gold Global Trade Kft.), és az Extra (Kl Invest2015 Kft.).

Az üzleti beszámolókból az derült ki, hogy messze a Szimpla Kertet és Szimpla Minit üzemeltető cég a legsikeresebb, mint az értékesítési oldalt nézve, mind adózott eredmény tekintetében. Nem magától értetődően van mindig így: az Ellátó Házat üzemeltető cég nettó árbevétele pl. 256,51 millió forint volt, míg a Füge Udvart üzemeltetőé 288,56 millió, azonban az adózott eredmény (tehát leegyszerűsítve, ha a bevételből levonjuk a kiadásokat, bérköltséget, adókat, stb.) az Ellátónál 41,62 millió, míg a Fügénél 17,62 millió forint - hiába volt nagyobb a nettó árbevétel.

Vagy ott a Doboz, a Robot/Exit és az Extra, mindhárom hely üzemeltető cégének nettó árbevétele magas, akárcsak a többi szórakozóhelyé a bulinegyedben, viszont az adózás utáni eredmény két esetben is mínuszos, az Exra esetében pedig "csupán" 6,73 millió. Az is látható a számokból, hogy nettó árbevételt tekintve is minden cég (ahol volt már 2019-es adatunk) növekszik, az adózott eredmény szempontjából pedig kiugró értékek is vannak növekedésben.

Ez a növekedés tartott volna 2020-ban is, ha keresztül nem húzza a járvány, vagy egy megkerülhetetlen csendrendelet.

Természetesen az önkormányzatnak sem lenne érdeke, hogy a csendrendelet miatt a szórakozóhelyek egytől egyig be is zárják a boltot éjfél után, hiszen a bevételek tetemes része akkor keletkezik, főként a hajnali 4-ig, 6-ig nyitvatartó helyek esetén. Ugyanis a helyi iparűzési adót (hipa) az üzemeltető cégek a nettó árbevétel alapján fizetik. A VII. kerületben pedig az állandó jellegű tevékenység iparűzési adója 2 százalék, ez a hipa maximális mértéke, amit egy önkormányzat kiszabhat.

Helyi iparűzési adót köteles fizetni az a vállalkozó, akinek a székhelye vagy a telephelye az adott önkormányzat területén található (állandó jelleg),vagy az önkormányzat területén ideiglenes jelleggel 30 napot meghaladóan vállalkozási tevékenységet végez. Az adó alapja pedig a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az alvállalkozói teljesítések értékével, a kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költségével, illetve az anyagköltséggel - írja az RMS.

Ami azt jelenti, hogy egy magas nettó árbevétel - még ezekkel a költségekkel csökkentve is - magas iparűzési adóalapot teremt, aminek a 2 százaléka is nagy összeget, milliós bevételeket jelent az önkormányzatnak. Hiába 17,62 millió forint csak a Füge Udvart üzemeltető vállalkozás adózott eredménye, mivel a nettó árbevétele több mint 288 millió volt, az önkormányzatnak befolyó adó akkor is milliós nagyságrendű lesz.

Arra vonatkozóan pontosan mennyit kap az önkormányzat, kevés vállalkozás közöl nyilvános adatokat ezekben a bárki számára hozzáférhető, egyszerűsített beszámolókban, vagy kiegészítő mellékletekben. Az esetlegesen feltüntetett összegek is, ha a rövid lejáratú kötelezettségek alapján vannak számítva - ilyen adatokat találtunk - nem egyértelműen azt az összeget tükrözik, amely az adott évben a nettó árbevétel alapján kerülnének megfizetésre.

Az viszont biztos, hogy a bulinegyednek nem lenne érdeke ezektől a bevételektől elesni.

Nagy pénzek forognak a vendéglátásban



A beszámolók alapján azt is láthatjuk, hogy az egyes helyek hány alkalmazottat foglalkoztatnak átlagosan egy évben, és hogy mekkora személyi költségei vannak az adott vállalkozásnak, tehát mennyit fizetnek ki bérben, járulékban, egyéb juttatásban. Ezekből látható, hogy amíg a Fogast üzemeltető 86 ember után fizetett ki tavaly 172,2 millió forintot, addig a legnagyobb árbevételt elkönyvelő SzimplaCity mindössze 24 foglalkoztatott után 112,7 milliót.

Persze feltételezhető, hogy az alkalmazottakból azért lehet jóval több is, esetleg egy másik cégen keresztül vannak foglalkoztatva, hiszen elég nehezen lenne hihető, hogy az Instant üzemeltetője mindössze 2 emberrel oldotta meg a 2018-as évet, azonban a beszámolók adataira tudunk csak ebben is támaszkodni.

