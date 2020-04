Öröm az ürümben: rengeteg fejlesztésre készteti a cégeket a koronavírus

Az üzleti szférában is sok új megoldás, eljárás ösztönzője a járvány, többségükben már meglévő technológia újfajta alkalmazásával próbálkoznak a vállalkozó kedvű cégek.

Ide sorolható például a Cordia, amely kifejlesztette és be is vezette a személyes jelenlétet teljes mértékben kiküszöbölő ingatlanvásárlást. A vevők igénye alapján otthonról történhet minden, a virtuális bejárástól a birtokba adásig. Az ingatlanfejlesztő társaságnál a személyes találkozókat videóhívás váltja ki. Online háromdimenziós bemutatón ismerheti meg a leendő vevő a lakásokat. A szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat is online egyeztetik, az aláírt szerződéseket pedig futár hozza-viszi. Később, a lakás átadása előtt a műszaki módosítás is elvégezhető az interneten keresztül, egy online katalógus segítségével.

Most vált igazán piacéretté egy korábbi fejlesztés, a nanotechnológiás törlőkendő, amely a mobiltelefonok fertőtlenítésére alkalmas. A kendőnél alkalmazott technológia biztosítja, hogy a képernyő apró karcolásainak mélyedéseit is fertőtleníteni lehessen. A TÜV tanúsítvánnyal hitelesített terméket Debrecenben gyártják.

Az Alza.hu védőmaszkokat gyárt kórházak számára 3D nyomtatóval, hetente 100 darabot tudnak előállítani az irodájukban, amelyeket különböző egészségügyi szervezeteknek ajándékoznak a koronavírus elleni védekezést segítve - közölte a webáruház. Az első szállítmányt már átadták a Honvédkórházért Közhasznú Alapítványnak. Az Alza önkénteseket keres 3D nyomtatásra, a jelentkezők 60 napra kapják kölcsön a készülékeket, cserébe vállalniuk kell, hogy a megadott egészségügyi intézmények számára arcvédőket nyomtatnak.

A koronavírus-veszélyhelyzet alatt az interneten keresztül is lehet ECDL-vizsgát tenni - hívta fel a figyelmet a nemzetközi számítógép-használói jogosítvány képzési programjának magyarországi működését felügyelő Neumann Társaság. Az online vizsgázás bevezetésére azért volt szükség, mert a tavaszi hónapokra az ECDL vizsgaközpontok a különböző modulokból mintegy hatszáz vizsgát írtak ki, a vizsgák elmaradása több ezer magyar vizsgázót érintett volna. Az ilyen vizsga feltétele a stabil internetkapcsolat, a webkamera és a mikrofon, valamint az, hogy a vizsgázó számítógépére telepítsék a szükséges programot.

Egyes elektronikus fizetések elterjedését is motiválta a járvány, az elmúlt hónapban például megháromszorozódott az új regisztrálók száma az OTP Mobil Simple alkalmazásban. Az egy hónappal ezelőtti adatokhoz képest az appon keresztüli QR-kódos csekkbefizetések napi száma 300 százalékkal nőtt, pedig a korábbi tapasztalatok szerint a postai személyes csekkbefizetés volt az egyik olyan pénzügyi szolgáltatás, amelyben a fogyasztók a leginkább ragaszkodtak a hagyományos megoldáshoz. A Volán járataira március végétől érhető el a mobiljegy- és bérletvásárlás az applikáción keresztül. A mobiljegy funkció a következő időszakban folyamatosan bővül, új vidéki városok szolgáltatói kerülhetnek be az applikációba, így egyre több utas vásárolhat helyközi és helyi járatokra menetjegyet, bérletet érintkezésmentesen.

A szintén az OTP Mobil által működtetett SimplePay online fizetési rendszeren keresztül leadott rendelések arról tanúskodnak, hogy az élelmiszerek, a kozmetikai, a számítástechnikai termékek és a különböző sportfelszerelések tekintetében többszörösére ugrott a fogyasztás.

