Nagy változás ez a Magyar Postánál: rengeteg embert érint

Kétszer annyi csekket fizettek be egy hónap alatt az iCsekk mobilapplikáción keresztül tavasszal, mint a koronavírus-járvány előtti téli hónapokban - közölte a Magyar Posta a megrendelésére májusban készült reprezentatív felmérés megállapítását hétfőn.

A felmérésből kiderült, hogy a megkérdezettek ma már gyakrabban intézik ügyeiket online, például okostelefonon fizetik be a csekket, mint ahányszor navigációra használják a mobilt. A posta hangsúlyozta, hogy a csekkbefizető alkalmazás kimagaslóan teljesített a veszélyhelyzeti időszakban, az iCsekk applikáció letöltések, és az appon keresztül befizetett csekkek száma március második felétől megugrott. Áprilisban és májusban is több mint kétszer annyi csekket fizettek be a felhasználók az alkalmazáson keresztül, mint egy évvel korábban.

A posta kiemelte, hogy a magyarok 40 százaléka hetente intéz online ügyet mobiltelefonján, az iCsekk alkalmazást a legjobban a 18-39 évesek kedvelik és használják. A kutatás alátámasztja azt, hogy a koronavírus-járvány, illetve a meghozott korlátozó intézkedések miatt jóval többen éltek az internet adta lehetőségekkel, mint korábban. Az emberek többsége - a #Maradj otthon# kampánynak is köszönhetően - betartotta a korlátozásokat, a hagyományos megoldások helyett online lehetőséget keresett élelmiszer-vásárlásra és egyéb mindennapi ügyek intézésére - áll a közleményben.

A Magyar Posta közölte, a csekkbefizetés az egyik leggyakrabban igénybe vett postai szolgáltatás, 2019-ben mintegy 193 millió csekket fizettek be a postákon 2235 milliárd forint értékben. Felmérések szerint a számlák mintegy 70 százalékát még mindig csekken fizetik be az ügyfelek.

