Milliókat bukott a magyar család: fiaskó lett a külföldi munkavállalás vége

Nem elég, ha valakinek van megtakarított pénze vagy passzív jövedelme, és az sem, ha ismerősök segítik az újrakezdést a kiszemelt célországban. Hiába könnyebb elindítani egy vállalkozást például Spanyolországban, mint Magyarországon, csúnya bukta lehet a vége: kemény munka, elhivatottság és kitartás nélkül nem megy. Ágiék több millió forintot buktak, végül visszaköltöztek Magyarországra.



Becslések szerint akár 600 ezer magyar is élhet külföldön, és nagyjából 1,2 millióan tervezik, hogy a jövőben a határon túl vállalnak munkát. A velük távozó kiskorú családtagokkal ez akár másfél millió főt jelent. A fiatalok körében pedig különösen magas, 41 százalékos ez az arány - derült ki augusztus végén a Publicus reprezentatív felméréséből.

Hogy miért vándorolnának ki ilyen sokan? A legtöbben a hazai alacsony fizetéseket említették, és sokan válaszolták azt, hogy Magyarországon nem tudnak megfelelő jövőt biztosítani a családjuknak, valamint sokan említették, hogy a jelenlegi munkahelyükön nincs előrelépési lehetőség. Ágit (akinek nevét kérésére megváltoztattuk) és családját viszont nem ez motiválta, amikor idén tavasszal Spanyolországba, Málaga mellé költöztek.

Az átlaghoz képest jól éltünk, volt egy vállalkozásunk, én ingatlanértékesítéssel foglalkoztam, a férjem ökölvívó edző volt. Mégis, évek óta tervezgettük, hogy elhagyjuk az országot

- kezdte Ági, akivel először július közepén beszélgettünk. Olyan helyre szerettek volna menni, ahol télen is jó idő van, és ahol van olyan ismerős, aki tud nekik segíteni. Így esett a választás Málagára.

Kint élt egy baráti házaspár, idén áprilisban meglátogattuk őket. Egy hetet töltöttünk kint. Kitaláltuk, hogy érdemes lenne nyitni egy vendéglátóhelyet. Már úgy jöttünk haza, hogy tudtuk, hamarosan költözünk

- mondta. Míg ők Magyarországon lezárták eddigi életüket, a kint élő házaspár megtalálta a leendő bár helyszínét, május végén pedig Ágiék is kiköltöztek, június elsején pedig meg is nyitották a helyet.

Több ingatlanunk is van, amit bérbe adtunk Magyarországon. Az egyiket eladtuk, annak az árából, vagyis kb. 10 millió forintból szerettünk volna új életet kezdeni kint

- mondta, hozzátéve, tartalék és segítség nélkül nem érdemes útnak indulni. Nekik a kint élő baráti házaspár segített mindenben, házat találni, adószámot igényelni, elindítani a vállalkozást.

Minden nagyon egyszerűen ment, egyéni vállalkozóként kezdtem bele, de kint nem úgy mennek a dolgok, mint Magyarországon. ha már benyújtottad a működéshez szükséges iratokat, meg is nyithatod a helyet, nem kell megvárni, míg minden engedélyeztetnek

- mondta. Havi 500 euróért béreltek egy Málagától nagyjából 40 kilométerre fekvő településen egy kertes házat, míg a vendéglátóhely Málagában, a tengerparttól egy utcányira volt.

A tengerparthoz közeli ingatlanok jóval drágábbak, így ingáztunk, viszont ez rengeteg energiát és pénzt emésztett fel. Délután 4 körül nyitottunk, hajnali 2-3 felé indultunk haza, és éjjel még vezetni kellett 35-40 percet. Nagyon fárasztó, és összeszámoltam, havi 500 euró ment el üzemanyagköltségre

- mesélte. Ő, és a barátai dolgoztak a bárban, a férje ökölvívó edzőként helyezkedett el. Azt mondja, a férje is könnyen talált munkát, gyorsan beilleszkedett.

A passzív bevételeinkből, vagyis a magyarországi ingatlankiadásból és a cégünkből épp annyi bevételünk volt, hogy épp hogy megéljünk kint. Hiába nyitottunk ki a foci világbajnokságra, a forgalom csak nem alakult úgy, ahogy szerettük volna

- mesélte Ági már szeptember elején. Nem csak ők szenvedtek a vendégek hiányától, a környékbeli más vendéglátóhelyek, amik a korábbi években dugig voltak, is kongtak az ürességtől. Mindenki reménykedett, hogy csak csúszik a szezon, ám augusztusban sem jött a várva várt tumultus. Ágiékhoz leginkább turisták és a szomszédban működő négycsillagos szálloda alkalmazottai tértek be.

Ez egy kávézó tulajdonképpen, de lehet enni is, vannak egyszerűbb spanyol fogások

- mondta. Ági eközben fizette a hely bérleti díját, a neki dolgozó két barátjának a fizetését és a járulékokat, a rezsit, az utazással járó kiadásokat, ám teltek-múltak a hónapok, és csak nem jött több vendég.

Mínuszban voltunk, a hely nyelte a pénzt. Ahhoz, hogy profit is legyen, havonta 9000 eurót, vagyis közel 3 millió forintnak megfelelő összeget kellett volna keresnünk. Mert miután ebből kifizettem volna a bérleti díjat, az üzemelési költséget, az alapanyagokat, a béreket, jutalékokat, az adót, maradt volna 2-3 ezer euró, vagyis 660 ezer és 1 millió közötti összeg. De én annak is örültem volna, ha legalább 6-7 ezer eurós bevétel összejön

- mondta. A fia eközben nem tudott Spanyolországban elhelyezkedni, ő már nyár közepén mondogatta, vissza szeretne térni Magyarországra. Ágiék júliusban úgy voltak vele, kivárják az idei szezon végét, és augusztus végén összeül a családi kupaktanács.

Pár millió mínusszal jöttünk haza

- mondta már szeptember első napjaiban. Jelenleg próbálja eladni a vendéglátóhely bérleti jogát, ugyanis ők a tulajjal 5 évre szerződtek. De 3 hónap működés után úgy látták, nem éri meg vesződni vele.

Kint nem úgy működnek a dolgok, ahogy Magyarországon. Itt nem kell másfél-2 vagy akár 3 év, vagy még több, hogy a befektetett pénz megtérüljön és a hely még profitot is termeljen. Ha az üzlet beindul, nincs gond. De mi azt láttuk, hogy nem indul be. És ha nyáron nincs forgalom, a fő szezonban, mi lesz ősszel és télen? Amikor azért megcsappan a turisták száma is.



Úgyhogy augusztus végén összepakoltak és visszatértek. Ági folytatja az ingatlanközvetítői munkát, a férje is edzőként fog dolgozni a jövőben is, csak épp Magyarországon. Arra a kérdésre, tervezik-e, hogy ismét szerencsét próbálnak külföldön, azt válaszolta, a közeljövőben biztosan nem, és Spanyolországba semmi esetre nem térnek vissza.

Megpróbáltuk, nem jött be. Szerintem annak érdemes kimennie külföldre, aki itthon tényleg nem találja a helyét, vagy itthon is kemény fizikai munkát végez és ugyanazért a munkáért kint több pénzt kaphatna, esetleg jobbak lennének a munkafeltételek. Nálunk nem ez volt a helyzet. Mi, úgy tűnik, Magyarországon továbbra is jobban boldogulunk.