Ítéletet mondtak a magyar nagyvállalatok: visszafogott évek jöhetnek

Visszafogott kilátásokkal indulnak neki az idei évnek a hazai nagyvállalatok. A K&H nagyvállalati növekedési index tovább csökkent, így jelenleg 4 ponton áll. A szolid hangulat egyértelműen a gazdasági környezet megítélésére vonatkozik, mivel középtávon jelentősen mérséklődött a gazdasági növekedésre számítók aránya, miközben a nagyvállalati beruházási boom is várat még magára.

Tovább apad a nagyvállalatok lendülete: a hazai, 2 milliárd feletti éves árbevételű nem-állami nagyvállalatok növekedési kilátásairól képet adó K&H nagyvállalati növekedési index ismét csökkent, jelenleg 4 ponton áll. Ilyen alacsony értéket mindössze egyszer, egy évvel ezelőtt vett fel az index. "A hazai nagyvállalati döntéshozók körében végzett felmérésünk eredménye szerint a cégek egyre inkább visszafogják következő egy évi várakozásaikat, így tehát már két éve egy lassú csökkenő trend figyelhető meg. A cégek 2020-ban is saját helyzetüket látják kedvezőbbnek, annak ellenére, hogy a vállalati részindex 10-ről 9 pontra mérséklődött. A makrogazdasági részindex viszont továbbra is a negatív tartományban van, az előző negyedévhez hasonlóan -7 ponton áll" - mondta el Patrick Van Overloop, a K&H Üzleti ügyfelek divízió vezetője.

Hol a beruházási boom?

A vállalattal kapcsolatos szerényebb várakozások mögött az áll, hogy bár minden második cég tervez valamilyen beruházást 2020-ban, ezek értékében nem várható nagy fellendülés. Jelentősen, 29 százalékról 17 százalékra csökkent ugyanis azon cégek aránya, akik növelni tervezik a beruházásokra fordított kiadásaikat, miközben az előző negyedévi 60 százaék helyett 74 százalék az, aki idén szinten tartja a fejlesztésekre szánt költségeket - írja közleményében a bank.

Szinten maradunk?

A gazdasági kilátásokat illetően hároméves időtávon jelentősen átrendeződtek a várakozások. "Erőteljesen, 43 százalékról 24 százalékra csökkent a gazdaság további javulását feltételezők aránya, de gazdasági visszaeséssel is jóval kevesebben számolnak az előző negyedévhez képest, miközben a cégek háromnegyede szerint a jelenlegi gazdasági növekedés lesz jellemző 2023-ig. Ezzel megfordult az elmúlt közel egy évre jellemző trend. Most már nem csak rövid, de középtávon is azok a cégek vannak többségben, akik a jelenlegi gazdasági növekedés ütemével számolnak" - tette hozzá a szakember.

Címlapkép: Getty Images