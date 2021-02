Ez lehet a járvány utáni világ egyik legnagyobb kihívása: sokan belebuknak majd

A következő évek egyik legnagyobb kihívása a cégvezetők szerint a vírus miatt sok különböző helyről, irodában és otthonról, dolgozó munkaerő menedzselése lesz - derül ki egy globális kutatásából. Az elemzés arra is rávilágít, hogy a legjobban teljesítő vezetők - akiknek vállalata az árbevétel növekedése szempontjából a felső 20 százalékba esik - a tehetséges munkaerőt, a technológiát és a partnerkapcsolatokat tekintik a legfontosabb sikertényezőnek a COVID-19 utáni világban.

"A COVID-19 világjárvány rákényszerítette a vezetőket, hogy újragondolják és felgyorsítsák az általuk irányított szervezet digitális evolúcióját" - mondta el Rehus Péter, az IBM Magyarország országigazgatója. Az IBM üzleti háttérintézete, az Institute for Business Value (IBV) kutatásából az is kiderült, hogy a közép-kelet-európai vállalatvezetők hasonlóan gondolkodnak a többi régiókban dolgozó kollégáikkal, és ugyanattól a 4 kulcsfontosságú technológiától - az IoT-tól, a hibrid felhőtől, a mesterséges intelligenciától és az automatizációtól - várják, hogy cégük okosabbá, gyorsabbá és ellenállóbbá váljon azokkal a változásokkal szemben, amelyeket a világjárvány sok ágazatban előidézett.

A siker alapja: rugalmas és skálázható technológia

A megkérdezett cégvezetők minden régióban a felhőtől, a mesterséges intelligenciától (MI), a dolgok internetétől (IoT-tól) és a robotizált folyamatautomatizálástól (RPA) várják a legtöbb hasznot a következő években. A legjobban teljesítő cégvezetők a gyengébben teljesítő vállalatirányítókhoz viszonyítva kétszer akkora arányban gondolják úgy, hogy az előttük álló legnagyobb kihívást vállalkozásuk technológiai fundamentumai jelentik, azaz ők felismerik annak fontosságát, hogy lépést kell tartsanak a legújabb technológiai trendekkel.

A legsikeresebb vezérigazgatók közül szintén kétszer annyian vélekedtek úgy a kevésbé sikeresekhez képest, hogy a mesterséges intelligenciától (MI) már a következő két-három évben kézzel fogható eredmények várhatók. Az IBM hipotézise szerint ezek a cégvezetők azért optimistábbak, mert előrébb járnak az MI gyakorlati alkalmazásában, és nemcsak egy-egy különálló próbaprojektben, hanem munkafolyamataik alapjaiban is felhasználják azt.

Az olyan technológiák, mint az MI, az IoT és az automatizáció még hatékonyabbakká válnak, ha hibrid felhő infrastruktúrára épülnek. Ez fokozza a vállalkozások alapvető funkcióinak (például az ellátási lánc, a pénzügy, a HR vagy a beszerzés) rugalmasságát és hatékonyságát a folyamatosan változó üzleti környezetben, és lehetővé teszik, hogy valós idejű visszajelzéseket kapjanak a döntéshozók és vállalatok az egyes szervezeti silók működéséről.

Fókuszban a munkatársak

Az kutatásból kiderült, hogy a cégvezetők számára a munkatársak távoli munkavégzésének támogatása volt az első számú prioritás 2020-ban. A legjobban teljesítő cégvezetők több mint fele a következő években is a sok különböző helyről, irodában és otthonról dolgozó kollégák menedzselését tekinti a legfontosabb vezetői feladatnak, míg a bevételnövekedés szempontjából az alsó egyötödbe tartozók körében mindössze 25% ez az arány.

A sikeres vezetők 77%-a fontosabbnak nevezte a munkatársak jólétét a rövid távú üzleti eredményeknél, míg a gyengébben teljesítő vezérigazgatók közül csak 39% gondolkozik így. Mindez arra utal, hogy a virágzó vállalatok számára jelen helyzetben az emberek jelentik az egyik legfontosabb erőforrást.

Az IBM egy másik globális kutatása ezzel párhuzamosan azt mutatta ki, hogy az alkalmazottak negyede 2021-ben munkahelyváltást tervez, és a legfőbb motiváció számukra a nagyobb rugalmasság a munkaidő és a munkavégzés helye szempontjából.

Nyitott innováció partnerkapcsolatok segítségével

A jól teljesítő cégvezetők a partnerkapcsolatokat is fontosabbnak tartják az IBV kutatása szerint: 63%-uk számára az együttműködések egyre inkább nélkülözhetetlenek a sikerhez, míg a kevésbé sikeres vezetőknek csak a fele nyilatkozta ezt. Az kutatók ezeket az eredményeket úgy értelmezik, hogy a sikeres vezetők azonosítják azokat a tulajdonságokat, amelyekben a vállalatuk kiemelkedő, és ezekre az erősségekre fókuszálnak saját tevékenységük során.

Minden más kevésbé fókuszban lévő feladatra pedig megkeresik a megfelelő partnereket, ráadásul így egy szélesebb ökoszisztéma részeként több, új innovatív ötletre látnak rá, mintha kizárólag belső megoldásokkal működnének. Ezek a hálózatok és a külső partnerkapcsolatok azért is fontosak, mert az kutatók szerint egyre több vezető figyel arra is, hogyan tudná a vállalat jobban kivenni a részét olyan globális problémák megoldásából, mint a klímaváltozás.

Címlapkép: Getty Images