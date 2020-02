Egyre kevesebb az autósiskola Magyarországon: mi történt itt?

2012 óta kisebb megszakításokkal folyamatosan csökken az autósiskolák száma Magyarországon és ez nem állt meg az elmúlt négy évben sem. Ugyanakkor az árbevétel és a létszámadatok alapján indokolt az óvatos optimizmus - vélik az elemzők.

2016-ban hazánkban 640 darab olyan vállalkozás működött, melynek fő tevékenysége járművezető oktatás volt, a tavalyi évre ez a szám 608 darabra csökkent. A szektor árbevétele ugyanakkor a 2016-os 14,6 milliárd forint körüli összegről 2018-ra 18,5 milliárd forintra emelkedett. Szintén növekedett a cégek adózás előtti eredménye, a 2016-os 1,02 milliárd forintról 1,99 milliárd forintra.

Az alkalmazotti létszám a vizsgált időszakban lassú emelkedést mutat. 2016-ban 962 főt jelentettek le az ilyen profilú vállalkozások, ez a szám 2019-re elérte a 1123 főt. Ennek oka, hogy egy tíz éves kihagyás után a Nemzeti Közlekedési Hatóság újraindította a gépjárművezető szakoktató képzést. Ennek eredményei pedig a mostani létszámadatokban mutatkoznak meg. Ezt a statisztikát azonban árnyalja az a tény, hogy az autósiskolák jó része nem munkaviszonyban, hanem vállalkozási szerződés keretében dolgozik a szakoktatókkal, akik zömmel egyéni vállalkozásként működnek. Jelenleg 2952 ilyen profilú egyéni vállalkozó működik az országban, míg a Nemzeti Közlekedési Hatóság nyilvántartása szerint 5522 szakoktatói engedély került kiadásra - derült ki az OPTEN céginformációs szolgáltató adatbázisából.

Szintén optimizmusra adhat okot, az a tény, hogy a felszámolási eljárások alá került cégek száma minimális és a végrehajtási eljárás alá került vállalkozások száma is csökken 2018 óta. A cégfluktuációs index vizsgálata pedig azt mutatja, hogy az átlag hoz képest roppant alacsony a cégek cserélődése a szektorban.

Az ágazat jövőjét továbbra is a szakoktatók és az iskolavezetők számának alakulása fogja elsősorban meghatározni, mert ennek függvényében növekedhet, vagy csökkenhet a jogosítvány megszerzéséhez szükséges idő. Mivel az ilyen tevékenység elindításához viszonylag magas induló tőke kell, hiszen nem elég a szakoktatói képzés sikeres elvégzése, hanem megfelelő műszaki állapotú gépjármú beszerzése és annak átalakítása is szükséges, továbbra is kérdéses a megfelelő számú utánpótlás biztosítása - zárja elemzését Hantos Zoltán az OPTEN céginformációs szolgáltató projektmenedzsere.

Címlapkép: Getty Images