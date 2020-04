Egy hete érhető el az NHP: sok cég munkabérre veszi fel a hitelt

A cégeknek jelenleg két csoportja van: a komoly problémával küzdők és a bespájzolók. Előbbiek az NHP-ért állnak sorban a bankoknál, utóbbiak annak lehetőségét keresik, hogyan tudnák befektetni a meglévő forrásaikat.

Egy hete érhető el a bankoknál a Növekedési Hitelprogram új konstrukciója. A tapasztalat szerint leginkább forgóeszközre és beruházás-finanszírozásra, az idei év túlélésére kérnek forrást az érdeklődők. Mivel a konstrukció fix kamatozású, ezért is válthatnak át rá sokan - ismertette a Sberbank termékfejlesztési vezetője. A keret összesen 1500 milliárd forintot biztosít a vállalkozásoknak a járvány gazdasági hatásainak átvészelésére.

Gyakori a meglévő hitelek kiváltása is, a költségek optimalizálása miatt. A vállalkozások most tervezik újra az évet, ami nem gyakori jelenség áprilisban, mondja Korsósné Maku Márta. A gyakorlattól eltérő helyzetben azonban most a csőd elkerülése és a nullszaldó elérése sokaknak a reális cél. A tapasztalata szerint a vállalatok számára különösen vonzó, hogy személyi ráfordításra is használhatják az összeget, munkabérre és működési költségekre is. Az igénylés menete nem tér el a korábbi lebonyolítástól, így az érintetteknek az már ismerős.

Eközben jó néhány vállalkozás befektetni való forrással is rendelkezik, mondja a Sberbank szakértője. Ők azok, akik egy későbbi fejlesztésre, nagyobb készletberendelésre tettek félre, esetleg aggodalomból halmoztak fel korábban. Nekik később lesz szükségük a pénzre, ezért a jelenleg többnyire látra szóló kamattal a számlájukon parkoltatott összegeket érdemes lehet jó kamatozás mellett lekötniük.

Címlapkép: Getty Images