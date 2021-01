Betett a járvány a taxisoknak: teljesen kiszolgálatottá vált a szektor

Mind a taxitársaságokat, mind a taxis egyéni vállalkozókat jelentősen megfogta a koronavírus. A szektor 2016 óta egységesen bíztató jeleket mutatott, mind a szereplők száma, mind az ágazat árbevétele növekedőben volt 2019 végéig. 2020 elején még az előző évek növekedése ellenére is bőven volt további fejlődési potenciál az ágazatban, de a koronavírus járvány az ágazatot a turizmussal és a vendéglátással együtt a legjobban kiszolgáltatott szektorok közé sorolta vissza.

A koronavírus járvány ugyanis pont azokat a tevékenységeket sújtotta legjobban, amelyekre a személyszállítással foglalkozó vállalkozások hangsúlyosan építettek. A turizmus, a vendéglátás, a szórakoztatóipar mind-mind fontos ügyfélkört biztosított a szektor számára, és akkor még a távolságtartási szabályok szektort érintő közvetlen hatásairól nem is beszéltünk.

Talán az egyik legfontosabb tetten érhető jelenség a taxis egyéni vállalkozások számának drasztikus csökkenése. Az ágazatban mindig is felülreprezentáltak voltak az egyéni vállalkozók, de 2016 óta rendkívül dinamikusan kezdett növekedni a szektorban működő egyéni vállalkozók száma. 2020 áprilisában ez a trend ugyanakkor nemcsak, hogy megtört, de erőteljes csökkenésbe is fordult. Csak áprilisban, egyetlen hónap alatt a teljes egyéni vállalkozói kör 4 százaléka vonult vissza végleg a piacról. Mindez annak fényében különösen érdekes, hogy összességében a többi ágazatban az egyéni vállalkozók száma még növekedett is a koronavírus járvány alatt.

A szektorban jelenleg 730 társas vállalkozás működik mintegy 1400 bejelentett alkalmazottal, mellettük - a csökkenés ellenére - 7000 taxis egyéni vállalkozó tevékenykedik. A teljes logisztikai szektort nézve érdekes módon az egyéni vállalkozók száma rekordmagasságokba emelkedett 2020 során. Mintegy 22 ezer egyéni vállalkozó működik összesen a szállítás, raktározás iparágban, vélhetően a taxis vállalkozók közül is többen kényszerültek más szállítói területekre. Mindenesetre az egyéni vállalkozói számok is jól mutatják, hogy a koronavírus milyen komolyan megmozgatta nemcsak a taxispiacot, hanem a teljes logisztikai iparágat.

A kormányzat igyekezett segíteni a szektoron az adókedvezményekkel, vagy éppen az ételszállítási feltételek rendezésével, sőt a taxis világban még némi tisztulás is zajlik a büntetett előéletű taxisok kizárásával. Ezzel együtt a taxis egyéni vállalkozók száma tovább esik. Ugyanakkor a szektort értintő szabályozásnak láthatóak pozitív jelei is, az ágazatban ugyanis megállt a társas vállalkozások számának csökkenése, és év vége fele az alkalmazotti létszám is növekedni látszik.

A 2021-es év első fele még jelentős részben a vészhelyzet túléléséről fog szólni a szektor számára, ugyanakkor az időzítés kulcskérdés lehet, hiszen ezt az üzemmódot sokan nem fogják bírni alacsony tőkeellátottság mellett. Mindezek mellett sokat számít a vállalkozók alkalmazkodóképessége és a további kormányzati intézkedések hatása is.